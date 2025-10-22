Precio del dólar hoy miércoles 22 de octubre: Sigue por debajo de los $19.00 pesos

La divisa estadounidense se cotiza promedio en $18.04 pesos a la compra y $18.66 pesos a la venta

El peso mexicano sigue conteniendo al dólar estadounidense. | Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
22 de Octubre de 2025

Este miércoles 22 de octubre de 2025, el dólar se cotiza al inicio de la jornada en $18.40 pesos, algunos centavos por debajo de lo que fue su valor al cierre del día anterior en $18.43 pesos.

Por otra parte, el billete verde mantiene un promedio nacional de $18.04 pesos a la compra y $18.66 pesos a la venta.

El dólar se cotiza promedio en $18.40 pesos por unidad.

 

¿Cuál es el precio del dólar en las ventanillas bancarias?

Estos son los valores del dólar en las ventanillas de cambio de las principales instituciones bancarias del país:

Banco Afirme

  • Compra: $17.70 pesos
  • Venta: $19.10 pesos

Santander

  • Compra: $17.30 pesos
  • Venta: $19.00 pesos

BBVA Bancomer

  • Compra: $17.57 pesos
  • Venta: $18.71 pesos

Banamex

  • Compra: $17.84 pesos
  • Venta: $18.93 pesos

Banorte

  • Compra: $17.65 pesos
  • Venta: $18.80 pesos

Banco Azteca

  • Compra: $16.90 pesos
  • Venta: $18.89 pesos.

