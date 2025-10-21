Gloria Trevi sin censura: fecha de estreno y detalles de su nueva docuserie

Gloria Trevi va con todo. La cantante regiomontana regresa a las pantallas con uno de los proyectos más esperados del año: ‘La Trevi Sin Filtro’, una docuserie exclusiva de ViX Premium que promete mostrar su faceta más vulnerable, honesta y cruda… sin maquillaje, sin poses y con muchas verdades incómodas.

Después del éxito de Ellas Soy Yo, esta nueva colaboración entre Gloria Trevi y ViX busca ofrecer una mirada íntima a la vida de la artista en plena gira mundial, luchando por mantenerse en pie entre reflectores, familia y asuntos legales.

La producción sobre Gloria Trevi saldrá por la plataforma de ViX / Redes Sociales

¿Cuándo se estrena ‘La Trevi Sin Filtros’?

La docuserie se estrena el viernes 24 de octubre de 2025, únicamente en ViX Premium, y constará de 10 episodios de aproximadamente 40 minutos cada uno. Para quienes quieran verla, la suscripción mensual cuesta $149 pesos o $999 al año.

De acuerdo con la sinopsis oficial, el proyecto sigue a la cantante mientras “se prepara para la gira mundial más ambiciosa de su carrera 'Mi Soundtrack' por Estados Unidos, Europa y México, mientras equilibra su carrera, la vida familiar y desafíos legales”.

Veremos como la cantante enfrenta sus problemas legales de hace años / Redes Sociales

¿De qué va ‘La Trevi Sin Filtro’?

Pero más allá del detrás de cámaras de sus conciertos, la artista revela su vida con todo y caos: “Esta serie es una ventana a quién soy hoy: cuando estoy de gira, en casa, con mi familia, haciendo lo que amo y abrazando todo lo que me rodea… desde el caos y los asuntos legales que puedo compartir, hasta la alegría que impulsa mi música y mi vida. Es cruda, es real, pero soy yo, sin filtro”, expresó Trevi.

El proyecto es una producción de JK Media Group, creada por Sebastián Jiménez, con producción ejecutiva de la propia Trevi, Flavio Morales y Mirtha Miranda como showrunner.

El estreno es este 24 de octubre por ViX / Redes Sociales