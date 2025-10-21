Así es ChatGPT Atlas, el nuevo navegador con IA que quiere destronar a Chrome

Por fin se lanzó ChatGPT Atlas y promete cambiar la forma en la que navegamos por internet: tiene memoria, personaliza las búsquedas y hasta te ayuda a hacer compras sin salir del navegador.

OpenAI presentó este martes ChatGPT Atlas, un navegador que integra inteligencia artificial (IA) directamente en la navegación web y que busca competir frontalmente con Chrome, de Google. La promesa: ayudarte con tareas complejas y conocerte mejor con cada búsqueda que haces.

En una presentación virtual, Sam Altman, director ejecutivo de la compañía, aseguró que el proyecto “aún está en su primera etapa” y, por ahora, solo estará disponible para usuarios de macOS alrededor del mundo. “Queremos llevar (la nueva herramienta) a Windows y dispositivos móviles lo antes posible”, apuntó Altman.

Este martes se presentó ChatGPT Atlas al mundo / Redes Sociales

Un navegador que piensa contigo (y por ti)

Entre sus funciones más destacadas está el “modo agente”, que sirve para realizar tareas más complejas como hacer compras, planear eventos o agendar citas, pero de momento, solo está disponible para los usuarios de ChatGPT Plus y Pro.

“Esperamos que les guste tanto como a nosotros. Hay mucho más que añadir. Este proyecto aún está en sus primeras etapas. Nos entusiasma la idea de que las instrucciones personalizadas te sigan a todas partes en la web”, explicó Altman.

Las tareas solicitadas con Inteligencia Artificial serán más fáciles / Redes Sociales

El navegador incluye memoria integrada, una función clave según Adam Fry, líder de producto de ChatGPT Search: “La memoria es una característica crucial de ChatGPT que a los usuarios les encanta. Que, a medida que usas ChatGPT, (el chatbot) se vuelve más personalizado y puede comprender al usuario mejor. Lo mismo sucederá al navegar por la web en Atlas”.

Esto permite, por ejemplo, recordar qué páginas visitaste, entender lo que estás buscando y sugerirte qué hacer después, sin tener que repetir información o copiar y pegar textos.

También podrás hacer compras sin salirte de tu página original / Especial

Así se ve ChatGPT Atlas

La interfaz de Atlas luce similar a la de cualquier navegador tradicional, pero con herramientas potenciadas por IA. En la parte lateral, aparece un botón para “preguntar a ChatGPT”, que permite pedir resúmenes, explicaciones o ejecutar tareas con base en lo que ves en pantalla.

Además, el navegador puede revisar y editar contenido, cambiar el tono del texto, sonar más profesional o simplificar ideas, todo con lenguaje natural. Y sí, también se puede partir la pantalla en dos para navegar mientras chateas con la IA.

La interfaz de Atlas luce similar a la de cualquier navegador tradicional / Redes Sociales

¿Y la privacidad?

OpenAI subrayó que el usuario tendrá control sobre lo que la IA puede ver o recordar, y podrá borrar páginas específicas, el historial de navegación o entrar en modo incógnito para desconectarse de ChatGPT temporalmente.

Con esta jugada, OpenAI busca dejar atrás la figura del buscador tradicional y posicionar a Atlas como un asistente web inteligente, siempre disponible, que no solo encuentra respuestas, sino que te acompaña y actúa por ti.