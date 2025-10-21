Exesposo de JLo la acusa de infidelidad tras decir que nadie la ha amado: “El problema eres tú”

Jennifer Lopez encendió la polémica tras declarar que “ningún hombre ha sido capaz de amarla”, pero lo que no esperaba es que su primer esposo, Ojani Noa, le soltara toda la sopa y la acusara de infiel. Sí, la misma JLo que ha tenido cuatro matrimonios y varias relaciones amorosas de alto perfil, ahora dice que ninguno supo cómo quererla. Pero su ex dice otra cosa… y con todo.

En entrevista con The Howard Stern Show, la intérprete de “On the Floor” dijo: “Lo que aprendí es que no es que yo no sea digna de amor, sino que ellos no son capaces. No lo tienen dentro (...) Me lo dieron todo: los anillos, las casas, el matrimonio... todo”.

Ojani Noa asegura que el amó a su esposa, pero ella lo engañó / Redes Sociales

Exmarido explota contra Jennifer Lopez

Y fue justo esa frase la que hizo que Ojani Noa, con quien estuvo casada entre 1998 y 1999, explotara en redes sociales. “Deja de menospreciarnos. Deja de menospreciarme con tu carta de víctima. El problema no somos nosotros. No yo. El problema eres tú”, escribió.

“Has sido ‘amada’ varias veces. Has tenido buenas relaciones, yo por ejemplo”. Ojani no solo defendió su papel como esposo, también reveló que dejó todo por JLo.

La cantante revela que ninguna pareja ha sabido amarla / Redes Sociales

“Estaba enamorado de ti. Incluso me mudé del estado, dejé atrás mi trabajo y mis amigos para apoyarte, te amé, te protegí y cuidé de ti (...) Yo fui bueno para ti. Fui un hombre muy bueno para ti. Pero tú, elegiste la fama y la fortuna sobre nuestra relación”, indicó.

Pero ahí no acaba. Noa soltó la bomba al acusarla directamente de engañarlo: “Decidiste mentir, engañarme y, a pesar de todo, me quedé (...) Me rogaste para que me quedara porque en ese entonces no querías mala prensa. Yo no podía quedarme más y lidiar con las mentiras constantes, así que es por eso que te dejé y me divorcié de ti”.

La expareja de JLo explicó que su amada prefirió la fama al amor / Redes Sociales

“Di la verdad por una vez. Tú eres el problema”

Sin pelos en la lengua, Ojani Noa pidió a su exesposa que deje de jugar el papel de víctima: “Di la verdad por una vez. Déjale saber a la gente que tú eres el problema. Deberías estar avergonzada de ti misma”.

La historia entre JLo y Noa comenzó en un restaurante de Miami, cuando él era mesero y ella apenas despegaba en su carrera. Se casaron en 1998 y se separaron un año después. Desde entonces, ella ha sumado más bodas, novios, y ahora un nuevo round mediático que vuelve a poner su historial amoroso en la lupa... con exesposos incluidos.

Hasta el momento, la actriz no ha respondido a las palabras de su exesposo / Redes Sociales