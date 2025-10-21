¡Alerta climática! La temporada de lluvias en México podría extenderse hasta febrero de 2026, advierte la UNAM

La temporada de lluvias en México podría extenderse mucho más de lo habitual. Investigadores de la UNAM alertan que, debido a condiciones climáticas inusuales en los océanos Pacífico y Atlántico, las precipitaciones podrían mantenerse hasta febrero de 2026, generando riesgos de inundaciones y afectaciones en varias regiones del país.

Expertos recomiendan mantenerse informado y preparar hogares y comunidades ante precipitaciones prolongadas. / iStock

¿Por qué se prolongarán las lluvias?

El investigador Víctor Manuel Torres Puente explica que las condiciones actuales en los océanos Pacífico y Atlántico son similares a las de 2009, cuando las lluvias se extendieron hasta febrero de 2010. En ese entonces, el Pacífico estaba en una fase negativa de la Oscilación Decadal (PDO) y el Atlántico en una fase positiva de la Oscilación Multidecadal (AMO), lo que generó un calentamiento anómalo en ambas regiones y favoreció lluvias prolongadas.

Condiciones oceánicas inusuales podrían mantener la temporada de lluvias más tiempo de lo esperado. / iStock

¿Qué regiones serán más afectadas?

Aunque las lluvias podrían extenderse por todo el país, se espera que el sureste mexicano sea la zona más afectada. Estados como Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca podrían experimentar precipitaciones más intensas y prolongadas.

Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca podrían experimentar lluvias intensas durante los próximos meses. / iStock

Recomendaciones para la población

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos y las alertas emitidas por las autoridades competentes.

Prepara tu hogar: Revisa y refuerza las instalaciones eléctricas, de gas y de agua para prevenir accidentes.

Evita zonas de riesgo: No te acerques a ríos, arroyos o zonas propensas a inundaciones.

Ten a la mano un kit de emergencia: Incluye linterna, pilas, botiquín de primeros auxilios, alimentos no perecederos y agua potable.

La prolongación de la temporada de lluvias genera riesgos de inundaciones y afectaciones en zonas urbanas y rurales. / iStock