¡ALERTA! Así usan tutoriales falos de TikTok para robar tu información

TikTok se ha convertido en una de las plataformas más populares para aprender trucos, descargar programas o seguir tutoriales rápidos. Sin embargo, expertos en ciberseguridad han alertado sobre una nueva estafa que circula en la red social: videos falsos que enseñan a ejecutar comandos o instalar programas gratuitos, pero que en realidad sirven para infectar los dispositivos y robar datos personales.

De acuerdo con reportes de medios especializados, los ciberdelincuentes publican videos aparentemente legítimos —incluso generados con inteligencia artificial— donde explican cómo activar software de pago o acceder a versiones “premium” sin costo. Para lograrlo, invitan a los usuarios a copiar y pegar comandos en la terminal de su computadora.

El método resulta especialmente efectivo porque es el propio usuario quien ejecuta la acción maliciosa. / Pixabay

“El problema surge cuando es el propio usuario quien ejecuta el comando”, advierten especialistas, ya que esto permite que el malware se instale sin que los sistemas de seguridad lo detecten. Entre los virus más utilizados se encuentran Vidar y StealC, diseñados para sustraer contraseñas, sesiones guardadas, documentos personales e incluso accesos a billeteras de criptomonedas.

Una estafa que crece entre los jóvenes

Los criminales digitales eligen TikTok porque es una red con millones de usuarios activos y gran alcance entre adolescentes y jóvenes adultos. Según expertos, “TikTok es el canal perfecto para los estafadores, porque tiene millones de usuarios y muy poca vigilancia”.

El método resulta especialmente efectivo porque es el propio usuario quien ejecuta la acción maliciosa, lo que evita los filtros automáticos de los antivirus. Además, la voz narrada por IA y la producción profesional de los videos les da un aire de autenticidad difícil de detectar.

Cómo identificar los videos falsos

Los especialistas recomiendan desconfiar de cualquier video que prometa “activar gratis”, “desbloquear” o “hackear” programas. También es importante no seguir instrucciones que impliquen abrir la terminal, descargar archivos fuera de tiendas oficiales o instalar APK no verificadas.

Entre las señales de alerta se encuentran cuentas con poca actividad, comentarios desactivados o videos repetidos con mínimos cambios. “Utiliza el sentido común… que nadie regala nada”, recuerdan los expertos.

Cómo protegerte

Para evitar caer en la trampa, se recomienda:

No seguir tutoriales que pidan copiar comandos o instalar software externo.

Mantener actualizado el sistema operativo y el antivirus.

Activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas.

Evitar enlaces o descargas fuera de sitios oficiales.

Hablar del tema con familiares y jóvenes que usan TikTok constantemente.

También es importante no seguir instrucciones que impliquen abrir la terminal, descargar archivos fuera de tiendas oficiales./ Piaxaby