Suben otra vez los precios de HBO Max: esto costará

La tendencia global es que los costos de streaming están en aumento

Los suscriptores recibirán un aviso 30 días antes de su renovación.
Jorge Reyes Padrón
21 de Octubre de 2025

El golpe al bolsillo no se detiene. HBO Max, la plataforma de streaming de Warner Bros Discovery, volvió a subir sus precios por segunda vez en menos de 18 meses, en medio de una tendencia global que parece no tener freno. 

El incremento, que va de uno a dos dólares mensuales sólo será en Estados Unidos, porque en México recién se incrementaron los costos tras las modificaciones que está haciendo la empresa. 

HBO Max aumentará sus precios solamente en Estados Unidos / FREEPIK
HBO Max ya no será tan “Max” para el bolsillo

A partir de este anuncio, el plan básico con anuncios cuesta 10.99 dólares, el estándar 18.49 dólares y el premium 22.99 dólares en Estados Unidos. Si bien este aumento aplica de inmediato para nuevos usuarios, los ya suscritos recibirán un aviso 30 días antes de que su renovación se ajuste al nuevo precio.

En México así quedaron los nuevos precios y ya están activos:

  • Plan Básico con anuncios: $119 pesos
  • Plan Estándar: $179 pesos
  • Plan Platino: $239 pesos
Los usuarios tendrán un mes más antes de los ajustes / FB: @HBOMaxMX
¿Por qué sube? Warner se reestructura (y se dice a la venta)

El aumento llega justo en un momento de movimientos internos en Warner Bros Discovery, que acaba de anunciar la división de sus áreas Warner Media y Discovery, y que, además, se ha mostrado abierta a una posible venta.

Durante la Conferencia Communacopia + Technology de Goldman Sachs, el propio CEO de la compañía, David Zaslav, explicó. “Creemos que estamos muy por debajo de nuestros precios. El hecho de que esto sea de calidad y esto aplica a toda nuestra empresa, tanto en cine como en producción televisiva y de streaming, nos da la oportunidad de subir los precios”, indicaron.

Warner Bros Discovery ya está en planes de vender el catálogo de HBO Max / FREEPIK

No solo HBO Max: todas están subiendo

HBO Max es solo una más en la larga lista de plataformas que han elevado sus tarifas en 2025. La excusa: la saturación de usuarios, los costos de producción y hasta los aranceles que Donald Trump quiere imponer a los contenidos grabados fuera de EE.UU. Estas son algunas de las subidas más notorias en México:

  • Netflix: de $99 a $119 pesos (incremento del 13.69%)
  • Disney Plus: de $179 a $249 pesos
  • Amazon Prime Video: de $99 a $149 pesos
  • Apple TV: de $129 a $169 pesos (31% más)

Así que, si ya estás pensando en hacer maratón, checa primero si tu presupuesto también está listo para correr.

Las demás plataformas también han estado subiendo sus tarifas / FREEPIK
