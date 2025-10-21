Oruga peluche en Jalisco: todo sobre su veneno y riesgo para la salud

Una oruga aparentemente inofensiva ha encendido las alarmas en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Aunque su aspecto suave y peludo puede parecer inofensivo, su contacto puede desencadenar reacciones severas. ¿Qué tan peligrosa es realmente?

La oruga peluche ha encendido las alarmas en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. / Redes sociales

¿Qué es la oruga peluche?

La oruga peluche, también conocida como "gato lanudo", es el estado larval de la polilla Megalopyge opercularis. Su apariencia suave y peluda la hace parecer inofensiva, pero bajo su pelaje se esconden espinas venenosas que al contacto inyectan una toxina potente. Este veneno, una proteína de alta masa molecular, es considerado uno de los compuestos más fuertes en el mundo de los insectos.

También es conocida como "gato lanudo". / Redes sociales

¿Por qué hay alerta en Jalisco?

El Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSur) de la Universidad de Guadalajara ha confirmado la presencia de esta oruga en Tlajomulco de Zúñiga. Expertos advierten que el contacto con este insecto puede causar dolor intenso, náuseas, vómito, taquicardia y afectaciones al sistema nervioso periférico. Además, no existe un antídoto específico para contrarrestar sus efectos.

Expertos advierten que el contacto con este insecto puede causar fuertes síntomas. / Redes sociales

Síntomas tras el contacto

Las personas que han tenido contacto con la oruga peluche reportan un dolor comparable al de una fractura, recibir un disparo o caminar sobre brasas. El intenso dolor comienza en el sitio de contacto y se irradia hacia otras partes del cuerpo, como el hombro.

Evita el contacto directo. / Redes sociales

Medidas de prevención

Evitar el contacto directo : No tocar la oruga bajo ninguna circunstancia.

Uso de protección : Si es necesario manipularla, usar ropa que cubra la piel y pinzas para su traslado.

Reportar avistamientos: Informar a las autoridades locales o al CUCSur sobre la presencia del insecto.

Aunque su apariencia pueda sugerir lo contrario, la oruga peluche representa un riesgo significativo para la salud. Es esencial que la población esté informada y tome las precauciones necesarias para evitar posibles incidentes.