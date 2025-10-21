¿Nuevo billete de 2 mil pesos en México? Esto se sabe

Usuarios en redes aseguran que el Banco de México podría lanzar un billete de 2 mil pesos. Sin embargo, la institución aclaró que esto es falso: hasta ahora, no existe autorización ni decisión formal para su emisión.

El Banco de México lanzó una nueva serie de billetes. / X: Banxico

Aunque desde agosto de 2024 se había considerado la posibilidad de incorporar esta denominación en el futuro, cualquier información sobre su circulación carece de sustento oficial.

La nueva familia de billetes de Banxico seguirá abarcando desde 50 hasta 1 000 pesos. / iStock

Lo que sí llegará a tus manos

La nueva familia de billetes de Banxico seguirá incluyendo 50, 100, 200, 500 y 1 000 pesos, con mejoras en seguridad y durabilidad.

Uno de los cambios más notorios es la gradual retirada del billete de 20 pesos con la imagen de Benito Juárez, esto implica que los bancos ya no lo redistribuirán, pero el billete sigue siendo válido y conserva su poder de pago hasta que se retire gradualmente de circulación.

El billete de 20 pesos con el rostro de Benito Juárez saldrá de circulación. / iStock

¿Por qué la confusión?

El rumor sobre un billete de 2 mil pesos se expandió rápidamente en redes y aplicaciones de mensajería. La combinación de especulación, imágenes falsas y el interés de los coleccionistas generó la sensación de que el billete ya estaba en camino.

Banxico reiteró que cualquier anuncio oficial será comunicado por sus canales institucionales, y que por ahora no hay un billete de 2 mil pesos en proceso de creación.

Rumores sobre un billete de 2 mil pesos circulan en redes. / iStock

Por más que los memes y cadenas virales quieran convencerte, el billete de 2 mil pesos no existe. Lo que sí puedes esperar son los nuevos billetes de 50 a 1 000 pesos con mayor seguridad y resistencia, y recordar siempre verificar información financiera en fuentes oficiales.