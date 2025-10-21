IMSS lanza consultas médicas nocturnas para trabajadores: horarios y estados disponibles

El IMSS anunció que, como parte de su estrategia para ampliar la cobertura médica, habilitará consultas nocturnas en las Unidades de Medicina Familiar (UMF). Según el director general, Zoé Robledo Aburto, esta modalidad responde directamente a las necesidades de los derechohabientes que laboran en turnos que impiden acudir en horario convencional.

La iniciativa arrancó en Quintana Roo, específicamente en los municipios de Benito Juárez (Cancún) y Playa del Carmen, donde el sector turístico tiene gran demanda de atención fuera del horario habitual.

/ iStock

Detalles del programa piloto y primeros resultados

En Playa del Carmen, el plan piloto se puso en marcha en la UMF 11, con un turno nocturno que va aproximadamente de las 21:00 h a las 02:00 h.

De acuerdo con el IMSS, desde su inicio en mayo se han otorgado alrededor de 4 873 consultas nocturnas en las unidades participantes.

Esta modalidad se inscribe dentro de la estrategia institucional denominada “2-30-100”, cuyo objetivo es alcanzar 100 millones de consultas de medicina familiar al cierre del año.

/ iStock

¿Por qué es relevante?

Muchos trabajadores del sector turístico, servicios y turnos nocturnos enfrentan la imposibilidad de acudir a su clínica durante el día. Al ofrecer atención médica en horario nocturno, el IMSS busca facilitar el acceso, reducir saturaciones en el turno diurno y mejorar el aprovechamiento de infraestructuras existentes.

Además, este tipo de medidas pueden ayudar a disminuir largas filas, retrasos en diagnóstico o atención postergada, elementos que afectan la calidad de servicio y la salud preventiva.

/ iStock

Próximos pasos y alcances

El IMSS ha señalado que este programa piloto pretende ampliarse gradualmente a otras entidades del país, priorizando zonas con alta demanda nocturna o laboral intenso.

Mientras tanto, los derechohabientes en las unidades participantes deberán confirmar disponibilidad y horarios específicos, ya que no todas las UMF están aún integradas al esquema nocturno.

/ iStock