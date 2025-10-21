“Selena y Los Dinos”: Netflix estrenará el documental que mostrará el lado más íntimo de la reina del Tex-Mex

Netflix anunció el estreno del documental Selena y Los Dinos: A Family's Legacy, una producción que revive la historia de la icónica cantante Selena Quintanilla y su agrupación familiar, "Los Dinos". Dirigido por Isabel Castro, el largometraje ofrece una mirada profunda al recorrido artístico de la reina del Tex-Mex desde sus primeros años hasta su consagración como una de las figuras más influyentes de la música.
El corazón detrás de la leyenda
Lejos de enfocarse únicamente en el ascenso al éxito, la producción explora el vínculo inquebrantable entre Selena y su familia. A través de imágenes caseras y entrevistas íntimas, se reconstruye cómo los Quintanilla convirtieron su sueño musical en un legado cultural que trasciende fronteras y generaciones.
¿Cuándo se estrena en Netflix?
Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy se estrenará el 17 de noviembre de 2025 en Netflix. La plataforma promete que esta será la versión más completa y personal jamás vista sobre la artista, mezclando nostalgia, emociones y un mensaje de amor familiar que marcó la vida y carrera de Selena.