“Selena y Los Dinos”: Netflix estrenará el documental que mostrará el lado más íntimo de la reina del Tex-Mex

El documental Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy retrata la historia familiar y musical de Selena Quintanilla como nunca antes, con material inédito y la participación de los Quintanilla

El documental “Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy” mostrará grabaciones inéditas de la vida familiar y artística de la reina del Tex-Mex | Spotify / Netflix
Laura Reyes Medrano
21 de Octubre de 2025

Netflix anunció el estreno del documental Selena y Los Dinos: A Family's Legacy, una producción que revive la historia de la icónica cantante Selena Quintanilla y su agrupación familiar, "Los Dinos". Dirigido por Isabel Castro, el largometraje ofrece una mirada profunda al recorrido artístico de la reina del Tex-Mex desde sus primeros años hasta su consagración como una de las figuras más influyentes de la música. 

Selena y Los Dinos. / Spotify
El corazón detrás de la leyenda

Lejos de enfocarse únicamente en el ascenso al éxito, la producción explora el vínculo inquebrantable entre Selena y su familia. A través de imágenes caseras y entrevistas íntimas, se reconstruye cómo los Quintanilla convirtieron su sueño musical en un legado cultural que trasciende fronteras y generaciones.

Llegará a Netflix este noviembre 2025. / Netflix
¿Cuándo se estrena en Netflix?

Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy se estrenará  el 17 de noviembre de 2025 en Netflix. La plataforma promete que esta será la versión más completa y personal jamás vista sobre la artista, mezclando nostalgia, emociones y un mensaje de amor familiar que marcó la vida y carrera de Selena.

 

