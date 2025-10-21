“Selena y Los Dinos”: Netflix estrenará el documental que mostrará el lado más íntimo de la reina del Tex-Mex

Netflix anunció el estreno del documental Selena y Los Dinos: A Family's Legacy, una producción que revive la historia de la icónica cantante Selena Quintanilla y su agrupación familiar, "Los Dinos". Dirigido por Isabel Castro, el largometraje ofrece una mirada profunda al recorrido artístico de la reina del Tex-Mex desde sus primeros años hasta su consagración como una de las figuras más influyentes de la música.

Selena y Los Dinos. / Spotify

El corazón detrás de la leyenda

Lejos de enfocarse únicamente en el ascenso al éxito, la producción explora el vínculo inquebrantable entre Selena y su familia. A través de imágenes caseras y entrevistas íntimas, se reconstruye cómo los Quintanilla convirtieron su sueño musical en un legado cultural que trasciende fronteras y generaciones.

Llegará a Netflix este noviembre 2025. / Netflix

¿Cuándo se estrena en Netflix?

Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy se estrenará el 17 de noviembre de 2025 en Netflix. La plataforma promete que esta será la versión más completa y personal jamás vista sobre la artista, mezclando nostalgia, emociones y un mensaje de amor familiar que marcó la vida y carrera de Selena.