Pago de 100 mil pesos a damnificados por inundaciones: Requisitos y calendario

La Secretaría del Bienestar anunció un plan integral de apoyo para personas afectadas por lluvias e inundaciones en cinco estados de México. La titular, Ariadna Montiel, detalló que el programa incluye pagos de entre 20 000 y 100 000 pesos, además de otros apoyos para vivienda, comercio, agricultura y ganadería. Los estados involucrados son: Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

La Secretaría del Bienestar anunció un plan integral de apoyo para personas afectadas por lluvias e inundaciones. / Pixabay

¿Cuándo se harán los pagos?

Las personas que fueron censadas por el programa del Censo del Bienestar recibirán un pago general de 20 000 pesos .

En los estados de Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, los pagos se realizarán entre miércoles 22 al miércoles 29 de octubre .

En Hidalgo, la dispersión será del sábado 25 de octubre al miércoles 5 de noviembre .

Los beneficiarios recibirán un mensaje por SMS con la fecha, hora y lugar para recoger el apoyo en los módulos instalados.

Los estados involucrados son: Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. / Pixabay

¿Qué documentos se requieren para recoger el apoyo?

Llevar el cintillo que se otorgó cuando la vivienda fue censada.

Presentar una identificación oficial.

Las inundaciones afectaron la vida habitual de miles de personas. / iStock

¿Qué otros apoyos contempla el programa?

Un vale de enseres domésticos (refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador).

Un vale para canasta básica , destinado a productos de consumo diario.

Para dueños de locales comerciales : apoyo adicional de 50 000 pesos .

Para agricultores y ganaderos con hectáreas afectadas: un pago adicional de 50 000 a 100 000 pesos , según la magnitud del daño.

Apoyo de 350 pesos para la compra de útiles escolares para niñas y niños que lo perdieron durante las inundaciones; además, la Secretaría de Educación Pública (SEP) trabaja para reponer los libros de texto.

Para la reconstrucción de viviendas afectadas: -Daños medios: 25 000 pesos. -Daños mayores: 50 000 pesos. -Pérdida total: 75 000 pesos.

La Secretaría del Bienestar destinará recursos para la reconstrucción de viviendas afectadas. / iStock