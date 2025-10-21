Actor Alejandro Landero niega vivir en situación de calle: “Estoy aquí, no porque me falte o sea yo nada”

El actor Alejandro Landero rompió el silencio y aclaró su verdadera situación, luego de que se volvieran virales unos videos donde se le ve viviendo en un camellón de la colonia Condesa y durmiendo en una camioneta junto a sus mascotas. “No es una situación como tal de calle, de que estoy abandonado”, declaró.

“No me he quedado en la calle, estoy con mis animales”

Hace unos días, una vecina de la colonia Condesa compartió un video en el que pedía ayuda para Alejandro Landero, luego de observar que llevaba varias noches durmiendo en un camellón de la calle Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar, frente a lo que fue el Plaza Condesa.

La historia del actor se volvió viral por un par de videos publicados en redes sociales.

“El vecino actor Alejandro Landeros se quedó sin trabajo y se encuentra en situación de calle con sus tres gatitos y su perrito, a los que no quiere abandonar”, comentó la vecina en el clip que se hizo viral.

Tras la difusión del video, alguien le prestó una camioneta tipo combi, donde el actor de Rosa Salvaje (1988) ha pasado las noches.

“No voy a dejar a mis niños”

Sin embargo, la historia dio un giro: Landero negó estar en situación de calle o haber sido abandonado por su familia. Aclaró que está en esa situación debido a un problema legal con el departamento donde vivía y que no puede acudir a un refugio porque no aceptarían a sus cuatro gatos y su perra.

El actor es recordado por trabajar en la telenovela Rosa Salvaje junto a Verónica Castro.

“Sí, es una situación precaria, definitivamente, pero no es como tal de calle, de que estoy abandonado. Mi familia política ha estado conmigo en todo momento, los hijos de mi hermano me han estado apoyando”.

“Me iba a regresar a Puerto Vallarta, donde tengo planes y proyectos. Me habían ofrecido una ayuda que al final no se concretó… Se complicó”.

También relató que su abogado le pidió desocupar el departamento:

“Me dijo: ‘Te puedes quedar equis tiempo, pero no más’. Llegó el tiempo. Tuve que dejar el departamento. No tuve a dónde ir y no iba a dejar a mis niños (sus mascotas). Por eso estoy aquí, no porque me falte o sea yo nada. Somos una unidad familiar. Un perro y cuatro gatos. No los voy a abandonar”.

Esa es la camioneta en donde el artista duerme junto a sus mascotas.

Lamenta los ataques hacia su familia

El actor también lamentó las críticas hacia su familia y la desinformación que circuló tras la viralización del caso:

“Esas personas han estado incondicionalmente. Que empiecen a atacar, no se vale. Se salió de contexto”, expresó en entrevista para TV Notas.

¿Quién es Alejandro Landero?

Además de su papel en Rosa Salvaje, Alejandro Landero participó en telenovelas como Pasión y Poder, Monte Calvario y Un rostro en mi pasado, durante los años 80 y 90.

También fue parte de TV Azteca, trabajó como conductor en Once TV, participó en obras de teatro, y más adelante se mudó a Morelos, donde dio clases de actuación.

Alejandro Landero trabajó en algunas telenovelas de Televisa.

En 2020 reapareció para desmentir rumores sobre su muerte por SIDA, y aclaró que se encontraba viviendo en Puerto Vallarta, donde en 2016 perdió a su esposa.