Precio del dólar hoy martes 21 de octubre: El peso mexicano se mantiene fuerte

La divisa estadounidense se cotiza promedio en $18.02 pesos a la compra y $18.65 pesos a la venta

El peso mexicano le descuenta unos centavos al dólar estadounidense. | Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
21 de Octubre de 2025

Este martes 21 de octubre de 2025, el dólar se cotiza al inicio de la jornada en $18.42 pesos, apenas un centavo por debajo de lo que fue su valor al cierre del día anterior en $18.41 pesos.

Por otra parte, el billete verde mantiene un promedio nacional de $18.02 pesos a la compra y $18.65 pesos a la venta.

El dólar se cotiza promedio en $18.42 pesos por unidad/Google
¿Cuál es el precio del dólar en las ventanillas bancarias?

Estos son los valores del dólar en las ventanillas de cambio de las principales instituciones bancarias del país:

Banco Afirme

  • Compra: $17.70 pesos
  • Venta: $19.10 pesos

Santander

  • Compra: $17.30 pesos
  • Venta: $19.00 pesos

BBVA Bancomer

  • Compra: $17.54 pesos
  • Venta: $18.67 pesos

Banamex

  • Compra: $17.83 pesos
  • Venta: $18.85 pesos

Banorte

  • Compra: $17.60 pesos
  • Venta: $18.75 pesos

Banco Azteca

  • Compra: $16.90 pesos
  • Venta: $18.89 pesos.

