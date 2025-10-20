¡Cuidado! Alerta por venta de boletos falsos para Vive Latino y Pa’l Norte

La emoción por asistir a Vive Latino o Pa’l Norte 2025 puede hacer que los fans bajen la guardia, y los ciberdelincuentes están aprovechando esta situación para cometer fraudes digitales. Según Kaspersky, los estafadores crean sitios web falsos, perfiles engañosos en redes sociales y ofrecen reventas irregulares para robar datos personales y financieros.
Estos fraudes se intensifican durante los periodos de preventa, cuando la demanda de boletos es mayor. De acuerdo con la empresa de ciberseguridad, el 27% de los mexicanos asistió a un concierto en el último año y más del 60% se informa sobre los eventos a través de redes sociales, donde circulan anuncios apócrifos y enlaces peligrosos.
Cómo evitar ser víctima de estafas
Para proteger tus datos y tu dinero, Kaspersky recomienda:
- No guardar tarjetas en apps o sitios de boletaje, usar un gestor de contraseñas para ingresarlas de forma segura.
- Verificar que la página sea oficial, que tenga candado en la barra de direcciones y comience con “https”.
- Activar alertas de compra en tu banco para detectar cargos sospechosos de inmediato.
- Desconfiar de promociones que lleguen por mensajes o redes sociales, confirmando siempre en fuentes oficiales.
- Utilizar tarjetas digitales con CVV dinámico, que cambian con cada compra y reducen el riesgo de fraude.
- Instalar una solución de ciberseguridad como Kaspersky Premium, que protege la identidad y los pagos en línea.
Vive Latino y Pa’l Norte son dos de los festivales más esperados en México, pero también representan oportunidades para que los delincuentes se aprovechen del entusiasmo de los fans. Comprar entradas de manera segura y con precaución puede marcar la diferencia entre disfrutar del evento o convertirse en víctima de una estafa.