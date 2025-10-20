¡Cuidado! Alerta por venta de boletos falsos para Vive Latino y Pa’l Norte

La emoción por asistir a Vive Latino o Pa’l Norte 2025 puede hacer que los fans bajen la guardia, y los ciberdelincuentes están aprovechando esta situación para cometer fraudes digitales. Según Kaspersky, los estafadores crean sitios web falsos, perfiles engañosos en redes sociales y ofrecen reventas irregulares para robar datos personales y financieros.

Autoridades y expertos en ciberseguridad advierten sobre páginas falsas que ofrecen boletos a precios irresistibles./ Pixabay

Estos fraudes se intensifican durante los periodos de preventa, cuando la demanda de boletos es mayor. De acuerdo con la empresa de ciberseguridad, el 27% de los mexicanos asistió a un concierto en el último año y más del 60% se informa sobre los eventos a través de redes sociales, donde circulan anuncios apócrifos y enlaces peligrosos.

Cómo evitar ser víctima de estafas

Para proteger tus datos y tu dinero, Kaspersky recomienda:

No guardar tarjetas en apps o sitios de boletaje , usar un gestor de contraseñas para ingresarlas de forma segura.

, usar un gestor de contraseñas para ingresarlas de forma segura. Verificar que la página sea oficial, que tenga candado en la barra de direcciones y comience con “https”.

Sitios web y perfiles falsos en redes sociales son las principales vías para engañar a los fans. / Pixabay

Activar alertas de compra en tu banco para detectar cargos sospechosos de inmediato.

para detectar cargos sospechosos de inmediato. Desconfiar de promociones que lleguen por mensajes o redes sociales , confirmando siempre en fuentes oficiales.

, confirmando siempre en fuentes oficiales. Utilizar tarjetas digitales con CVV dinámico , que cambian con cada compra y reducen el riesgo de fraude.

, que cambian con cada compra y reducen el riesgo de fraude. Instalar una solución de ciberseguridad como Kaspersky Premium, que protege la identidad y los pagos en línea.

Vive Latino y Pa’l Norte son dos de los festivales más esperados en México, pero también representan oportunidades para que los delincuentes se aprovechen del entusiasmo de los fans. Comprar entradas de manera segura y con precaución puede marcar la diferencia entre disfrutar del evento o convertirse en víctima de una estafa.

Expertos recomiendan usar tarjetas digitales y activar alertas bancarias para evitar fraudes./ Pixabay