Explosión en ducto de Pemex entre Chiapas y Tabasco provoca evacuación y deja heridos

Una fuerte explosión registrada la tarde del lunes 20 de octubre en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), que conecta los estados de Chiapas y Tabasco, provocó un incendio y la evacuación de personal del complejo procesador de gas Cactus, ubicado en el municipio de Reforma.

De acuerdo con los reportes de Protección Civil y medios locales, el siniestro dejó cinco militares lesionados, quienes participaban en las labores de contención. Los elementos fueron trasladados a hospitales de la región, donde se reportan estables.

Autoridades confirman evacuación preventiva

El incendio se originó poco antes de las 17:00 horas, en una zona de ductos que conecta el complejo Cactus con el sistema Cuxtal, utilizado para transportar gas natural entre Chiapas y Tabasco.

El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) informó que “se presentó un evento de incendio en ducto entre las instalaciones de Cactus y Cuxtal, por lo que de inmediato se aplicaron los protocolos de atención”.

Hasta el momento, Pemex y CENAGAS no han emitido un comunicado oficial con las causas exactas del incendio. / Protección Civil Chiapas

Como medida de seguridad, personal de Pemex, Protección Civil, Ejército Mexicano y Guardia Nacional desalojaron a mil 800 trabajadores y habitantes cercanos mientras se controlaba el fuego. Los cuerpos de emergencia trabajaron en el enfriamiento del área y en el cierre de válvulas de gas para evitar una nueva deflagración.

Se investigan las causas del siniestro

El alcalde de Reforma, Chiapas, confirmó que el siniestro ocurrió en una línea externa al complejo, frente a las instalaciones del procesador de gas. Hasta el momento, Pemex y CENAGAS no han emitido un comunicado oficial con las causas exactas del incendio, aunque aseguraron que la situación fue controlada y no existe riesgo para la población.

Los cuerpos de emergencia trabajaron en el enfriamiento del área. / Captura de pantalla