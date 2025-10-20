Mujer gana premio millonario gracias a números sugeridos por ChatGPT

Una mujer originaria de Michigan, Estados Unidos, se convirtió en una de las historias más virales del momento al ganar 100 mil dólares en la lotería Powerball gracias a una serie de números que le sugirió ChatGPT.

La ganadora, identificada como Tammy Carvey, contó que solo participa en sorteos cuando el premio mayor supera los mil millones de dólares. “Solo juego Powerball cuando el premio está muy alto, y esta vez superaba los mil millones de dólares, así que compré un boleto”, declaró a medios locales.

Según relató, al no saber qué combinación usar, decidió pedirle ayuda al popular modelo de inteligencia artificial. “Le pedí a ChatGPT una serie de números para Powerball, y fueron los que usé en mi boleto”, explicó. Su apuesta coincidió con cuatro números blancos y la Powerball, además de tener activada la opción Power Play, lo que duplicó su premio a 100 mil dólares.

De la curiosidad al golpe de suerte

El boleto ganador tenía los números 11, 23, 44, 61, 62 y la Powerball 17. Inicialmente, Carvey pensó que había ganado 50 mil dólares, hasta que revisó su cuenta y descubrió que el premio era el doble. “Mi esposo y yo estábamos totalmente incrédulos”, comentó entre risas.

La Lotería de Michigan confirmó el premio, aunque aclaró que el uso de inteligencia artificial no influye en los resultados. En un comunicado, la institución reiteró: “Los resultados de todos los sorteos de lotería son aleatorios y no pueden predecirse mediante inteligencia artificial ni con otras herramientas generadoras de números”.

Casos similares en Estados Unidos

El hecho recordó otro caso reciente en Virginia, donde una mujer ganó 150 mil dólares tras pedirle a ChatGPT que le generara una serie de números para el sorteo. En tono divertido, contó: “Le dije a ChatGPT: háblame… ¿tienes números para mí?”.

A diferencia de Carvey, la ganadora de Virginia decidió donar todo su premio a organizaciones benéficas, incluyendo asociaciones de apoyo a la salud mental, la agricultura urbana y la Marina de Estados Unidos.

