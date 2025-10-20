VIDEO: Gaby Spanic da cachetada a participante de La Granja VIP Brasil y es eliminada

Los reality shows siempre dan mucho de qué hablar, y una muestra de ello es lo sucedido con la actriz Gaby Spanic, quien durante su participación en el programa A Fazenda 17 —la versión brasileña de La Granja VIP— dio una cachetada a una de sus compañeras y luego terminó por salir del reality en medio de gritos, groserías y agresiones verbales.

Gaby Spanic participó en el reality A Fazenda 17 de Brasil.

Una carrera con giros inesperados

La actriz venezolana de 51 años, recordada en México por su protagónico en la telenovela de Televisa La Usurpadora (1998), en los últimos años ha participado en diferentes realities de baile, cocina y vida cotidiana, tanto en México como en Estados Unidos. Por ese motivo, en este 2025 fue invitada por la televisión brasileña a entrar a A Fazenda 17, junto con otros 21 participantes, con quienes conviviría 24/7 durante varias semanas.

La actriz venezolana buscaba que su compañera le regresara la cachetada.

El drama estalló en plena gala

Sin embargo, la tolerancia de Gaby Spanic duró poco, y en una escena digna de cualquier villana de telenovela, protagonizó uno de los hechos más polémicos en la historia de los realities. Todo ocurrió cuando pidió a la modelo Tàmires Assis que pasara al frente para posicionarse con ella.

La modelo, visiblemente sorprendida —ya que Spanic era parte de su equipo— pasó al frente y fue utilizada por la actriz para manifestarse en contra de la violencia verbal que se vive en el reality brasileño. Gaby le pidió que se defendiera y no permitiera que los demás habitantes la siguieran atacando con mensajes y actitudes discriminatorias.

Gaby le pidió a Tàmires Assis que se defendiera de los demás.

"¡Defiéndete!", gritó Spanic

La protesta subió de nivel cuando Gaby Spanic se acercó a Tàmires Assis y le pidió que la golpeara. Ante la negativa de la modelo, Spanic intentó provocarla dándole una bofetada, insistiendo nuevamente para que le regresara el golpe.

“¡Defiéndete! Cachetéame, escúpeme ¡Perdóname! ¿Por qué no te defiendes? (...) Ya fuiste humillada demasiado. ¡Ya basta! Por favor”, decía Spanic a la modelo, intentando, con su acción, hacerla reflexionar.

Finalmente Gaby Spanic decidió renunciar al programa.

Renuncia entre lágrimas

Finalmente, tras varios minutos de drama, gritos y lágrimas, Gaby Spanic anunció que renunciaba al reality show brasileño, al no querer ser parte de un programa en el que —según ella— se permite la violencia.

“¡Desisto, adiós! Que Dios bendiga a todos”, expresó la actriz antes de marcharse.

Reacciones divididas y decisión polémica

Un sector del público brasileño aplaudió y defendió tanto las palabras como la cachetada que Gaby Spanic dio a su compañera, señalando que fue una forma de generar conciencia sobre la violencia en el programa.

Por su parte, la producción de A Fazenda 17 confirmó que Gaby Spanic quedaba fuera de la competencia, aunque argumentaron que fue por tener menor cantidad de votos del público, no por su renuncia voluntaria ni por la cachetada, aunque aceptaron que ese acto iba en contra de las reglas. No se anunció ningún castigo adicional.