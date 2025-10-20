¿Quién salió de La Granja VIP? Se dio a conocer al primer eliminado del reality show de TV Azteca

Pasó la primera semana de La Granja VIP y el público ya decidió quién sería el primer habitante eliminado, tratándose ni más ni menos que de la cantante Carolina Ross, quien tuvo menos votos que los otros dos nominados: La Bea y César Doroteo ‘Teo’.

Polémica por su eliminación

La salida de Carolina Ross generó sorpresa entre los demás integrantes del reality, mientras que para un sector del público resultó injusta, ya que apenas el viernes pasado subió a la placa de nominados, heredando los votos que ya acumulaba Alfredo Adame, quien a su vez fue salvado por Eleazar Gómez.

Es decir, los otros dos nominados, La Bea y Teo, tuvieron ventaja, ya que sus fandoms contaron con más días para votar por ellos.

Carolina aún influirá en el juego

Aunque ya fue eliminada, Carolina Ross seguirá influyendo en el programa, al menos por esta semana. Según las reglas de La Granja VIP, uno de los privilegios de los expulsados es nominar a un habitante antes de salir, por lo que en la gala de este día se revelará a quién eligió la cantante para ponerlo en riesgo de eliminación.

Nuevos peones de la semana

Durante la gala dominical, los habitantes eligieron a los nuevos peones de la semana, quienes deberán dormir en condiciones precarias dentro del granero: en un espacio reducido y, esta vez, sin camas, por lo que tendrán que descansar entre la paja.

Los peones seleccionados son:

Fabiola Campomanes

Jawy Méndez

Lolita Cortés

Lis Vega

¿Quiénes siguen en competencia?

Tras la eliminación de Carolina Ross, en La Granja VIP quedan 15 participantes, quienes compiten por un premio de 2 millones de pesos. Los concursantes aún en la competencia son:

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Río “El Patrón”

Omahí

Liz Vega

Manola Díez

La Bea

César Doroteo “Teo”

Fabiola Campomanes

Kike Mayagoitia

Sergio Mayer Mori

Eleazar Gómez

Lolita Cortés.

El premio para el ganador de La Granja VIP se llevará 2 millones de pesos.