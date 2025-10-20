VIDEO: Captan a Alejandro Landero, actor de Televisa, viviendo en la calle junto a sus mascotas

En redes sociales se ha hecho viral el caso de Alejandro Landero, un actor que anteriormente participó en telenovelas de Televisa, pero que ahora, lamentablemente, está pasando por una delicada situación, al vivir en las calles de la colonia Condesa, en la Ciudad de México, junto a sus cuatro gatos y una perrita.

Alejandro Landero lleva varios días en la calle junto a sus mascotas.

De la televisión al camellón de Mazatlán

Recordado por su papel de Rigo Camacho en la icónica telenovela de los años 80, Rosa Salvaje, protagonizada por Verónica Castro, Alejandro Landero fue captado viviendo en el camellón ubicado frente a los edificios Condesa, en la calle Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar.

Estaba rodeado de sus mascotas: cuatro gatos adultos, que mantiene en transportadoras, y una pequeña perrita llamada Max.

Alejandro Landero participó en varias telenovelas, como Rosa Salvaje.

El video que destapó la situación fue grabado por una vecina de la colonia Condesa, identificada como Verónica Hernández, quien pide ayuda para encontrarle un albergue al actor y a sus mascotas, quienes llevaban tres noches durmiendo a la intemperie.

“Pido de la manera más atenta su apoyo para que nuestro vecino, quien es Alejandro Landero, alguien lo pudiera ayudar. Está en situación de calle, tiene cuatro gatitos y una perrita… Ojalá que alguien pudiera, por favor, ayudarlo máximo por un mes para que pueda tener un techo”, comentó la vecina.

¿Quién es Alejandro Landero?

Además de participar en Rosa Salvaje, el actor también tuvo papeles en los melodramas Pasión y Poder, Monte Calvario y Un rostro en mi pasado, entre finales de los años 80 e inicios de los 90.

También trabajó en producciones de TV Azteca, fue conductor en Once TV, participó en obras de teatro y más adelante se mudó al estado de Morelos, donde impartía clases de actuación.

También tuvo un papel de galán en la comedia Pasión y Poder.

Tras desaparecer varios años del ojo público, en 2020 reapareció, pero solo para desmentir el rumor de que había muerto víctima de SIDA, aclarando que se encontraba viviendo en Puerto Vallarta, donde en 2016 sufrió la pérdida de su esposa.

Buscan ayudarlo a volver a Puerto Vallarta

Después de que su caso se hiciera viral, vecinos de la colonia Condesa lo auxiliaron con una combi para que pasara la noche junto a sus mascotas, mientras que se difundió un número de tarjeta bancaria para que quienes deseen ayudarle puedan hacer depósitos.

Vecinos le prestaron una combi al actor para que pasara la noche.

Su objetivo es regresar a Puerto Vallarta y ahí generar concientización sobre diferentes enfermedades y discapacidades, de la mano de hoteleros del lugar, señalando que él sufre de autismo y TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad).

“Quiero agradecerles a todos y cada uno de los que me están ayudando a su manera para que yo pueda seguir mi camino rumbo a Puerto Vallarta”, comentó el actor en un video.