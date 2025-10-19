SEP Día de Muertos 2025: Confirman si habrá puente vacacional

Estamos a finales de octubre y muchos padres y estudiantes comienzan a preguntarse si el Día de Muertos traerá puente vacacional, por lo que a continuación te diremos qué dice el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026.

Los puentes vacacionales de la SEP aplican para alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Consejo Técnico, no festivo

La SEP confirmó que el viernes 31 de octubre sí se suspenderán las clases, pero no por el Día de Muertos, sino por la reunión mensual del Consejo Técnico Escolar. Es decir, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán libre ese día, lo que se sumará al fin de semana y generará un descanso de tres días: viernes 31, sábado 1 y domingo 2 de noviembre.

Así cae el Día de Muertos

En 2025, el 1 y 2 de noviembre caerán en sábado y domingo, por lo que la SEP no trasladará los días festivos ni modificará las fechas escolares. Los estudiantes deberán regresar a clases el lunes 3 de noviembre, continuando con el calendario normal de actividades académicas, lo que significa que no habré megapuente por Día de Muertos, como sí sucedió el año pasado cuando los alumnos de educación básica dejaron de asistir cinco días a clases por esta fecha.

Próximo descanso oficial

Después del breve respiro de octubre, el siguiente día feriado marcado por la SEP será el lunes 17 de noviembre, con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana, lo que sí representará un puente oficial para toda la comunidad educativa.

Días feriados oficiales (6 días)

Lunes 17 de noviembre de 2025: Revolución Mexicana

Lunes 2 de febrero de 2026: Día de la Constitución

Lunes 16 de marzo de 2026: Natalicio de Benito Juárez

Viernes 1 de mayo de 2026: Día del Trabajo

Martes 5 de mayo de 2026: Batalla de Puebla

Viernes 15 de mayo de 2026: Día del Maestro

Sesiones de Consejo Técnico Escolar (7 días)

Viernes 31 de octubre de 2025

Viernes 28 de noviembre de 2025

Viernes 30 de enero de 2026

Viernes 27 de febrero de 2026

Viernes 27 de marzo de 2026

Viernes 29 de mayo de 2026

Viernes 26 de junio de 2026

Jornadas de descarga administrativa (2 días)

Viernes 13 de marzo de 2026

Viernes 3 de julio de 2026

Vacaciones del ciclo escolar 2025-2026

Además de los días de suspensión oficial, habrá dos períodos de vacaciones:

Invierno : del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026

: del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026 Semana Santa: del 30 de marzo al 10 de abril de 2026

