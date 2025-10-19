CFE restablece el 98.72% del suministro eléctrico en cinco estados afectados por lluvias

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que ha logrado restablecer el suministro eléctrico al 98.72% de los usuarios afectados por las recientes lluvias que golpearon a los estados de Puebla, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro. De acuerdo con el boletín oficial, el organismo dirigido por Emilia Esther Calleja Alor restableció el servicio a 260,080 usuarios, mientras que 3,382 continúan pendientes de atención.

En los avances por entidad, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro reportaron restablecimiento total del servicio (100%), mientras que en Puebla el avance alcanzó el 98.56%, con 381 usuarios pendientes, y en Hidalgo, el 95.41%, con 3,001 aún por atender.

Labores sin descanso

Desde el inicio de las afectaciones, la CFE desplegó 968 trabajadores electricistas, 98 grúas articuladas, 279 vehículos pick up, 105 plantas de emergencia, cinco drones y cinco helicópteros para atender los daños provocados por las lluvias. En zonas con acceso complicado, principalmente en Hidalgo, se utilizaron cuatrimotos y retroexcavadoras para llegar a comunidades incomunicadas.

La dependencia destacó que, para librar la creciente del Río Vizcaíno, el personal de la CFE construyó 16 estructuras en solo cinco días, una obra que en condiciones normales habría tomado hasta dos semanas.

Avances en conectividad

Además del restablecimiento eléctrico, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos ha trabajado en la recuperación de servicios de comunicación. El boletín detalla que se han recuperado 120 torres de telefonía celular (62% de avance) y 419 puntos de acceso gratuito a internet (42%).

En días recientes, la CFE instaló puntos de internet en dos clínicas del ISSSTE en Álamo, Veracruz, y entregó 2,569 chips gratuitos de telefonía e internet con servicio de voz y datos para las comunidades más afectadas.

Coordinación interinstitucional

La CFE informó que todas las acciones se realizan en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, junto a la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Salud, Protección Civil, así como con autoridades estatales y municipales de los cinco estados involucrados.

