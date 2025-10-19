Lista de joyas robadas del Museo del Louvre; sólo se ha recuperado una

Un grupo de ladrones encapuchados irrumpió este domingo 19 de octubre de 2025 en el Museo del Louvre de París y ejecutó un golpe que parece salido de una serie de Netflix: en menos de siete minutos, escaparon con ocho joyas históricas de la colección de la Corona francesa, dejando tras de sí solo daños, confusión… y una corona tirada.

El robo sucedió la mañana de este domingo en el Museo del Louvre.

El atraco ocurrió en plena luz del día, cuando los criminales —vestidos como obreros de mantenimiento— ingresaron por una ventana con la ayuda de un camión con brazo mecánico, rompieron vitrinas blindadas de la Galerie d’Apollon y se dieron a la fuga en motocicletas. Las autoridades confirmaron que de las nueve joyas sustraídas, sólo una ha sido recuperada… y está dañada.

Las joyas robadas del Louvre

El Ministerio de Cultura francés y la dirección del Louvre dieron a conocer el listado oficial de las joyas desaparecidas, todas con un valor histórico incalculable:

La corona de la reina María Amelia

La corona de la reina Hortensia

Un collar y un pendiente del conjunto de zafiros de María Amelia y Hortensia

del conjunto de zafiros de María Amelia y Hortensia Un collar de esmeraldas de la reina María Luisa

de la reina María Luisa Un par de pendientes de esmeralda de la reina María Luisa

de la reina María Luisa Un broche antiguo

Un broche de la emperatriz Eugenia

Los artículos robados son de gran valor para la historia de Francia.

Estas piezas formaban parte del tesoro nacional francés, legado de épocas imperiales y monárquicas, y se exhibían como parte permanente del museo más visitado del mundo.

La única joya recuperada

Durante la huida, los ladrones dejaron caer una pieza clave: la corona de la emperatriz Eugenia, que fue encontrada horas después cerca del museo. Sin embargo, autoridades confirmaron que presenta daños visibles, lo que representa una pérdida irreparable para el patrimonio cultural francés.

El robo de este conjunto ha sido calificado como uno de los más importantes en la historia del Louvre, no por su valor monetario —que también es alto—, sino por la pérdida simbólica e histórica que representa para Francia.

Esta fue al corona recuperada tras el robo, sin embargo, presenta daños considerables.

El golpe que recuerda a Lupin

El modus operandi del atraco no pasó desapercibido para los usuarios de redes sociales, quienes de inmediato lo compararon con la serie de Netflix Lupin, protagonizada por Omar Sy. En dicha ficción, un ladrón carismático también roba el Louvre usando un disfraz y un plan milimétrico. Ahora, la vida parece imitar al arte con un robo que desafía toda lógica de seguridad moderna.

Hasta el momento, las autoridades no han detenido a ningún sospechoso, pero confirmaron que se está trabajando con Interpol para rastrear las joyas en el mercado negro. El museo fue reabierto parcialmente mientras continúan las investigaciones.

Hasta este momento no hay sospechosos detenidos por el robo.

Patrimonio en peligro

La Galerie d’Apollon, lugar del crimen, es considerada una joya arquitectónica del Louvre. Ahí se exhiben las reliquias más valiosas de la Corona francesa, muchas de ellas donadas o recuperadas tras siglos de conflictos. El robo no solo evidencia un fallo en la seguridad, sino que deja al descubierto la fragilidad de la protección del patrimonio universal.