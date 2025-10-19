¿Lupin en la vida real? Estas son las coincidencias entre el robo al Museo Louvre y la serie de Netflix

Este domingo 19 de octubre, cuatro delincuentes encapuchados y disfrazados de obreros irrumpieron en el majestuoso Museo del Louvre de París, ejecutando un robo que duró apenas siete minutos y culminó con su huida en motocicletas cargadas de joyas napoleónicas de “valor incalculable”. El hecho ha sido comparado con la serie de Netflix Lupin por la similitud en la forma de operar.

La policía parisina se movilizó luego del reporte de un robo en el prestigioso museo.

El golpe perfecto: siete minutos de caos y precisión

El robo ocurrió cerca de la famosa galería Apolo, con acceso habilitado desde unas obras de construcción externas. Los atacantes utilizaron cortadoras de disco, una cesta elevadora y rompieron vitrinas para hacerse con al menos ocho piezas históricas, incluyendo coronas, collares y pendientes de la época del emperador Napoleón III.

La ministra de Cultura francesa lo calificó como algo “tomado de una película”, y el museo amaneció cerrado mientras se realiza una investigación intensiva.

El botín del robo incluye varias joyas invaluables.

¿Por qué se compara este robo con la serie Lupin?

La comparación no es casual: en el primer episodio de Lupin, la trama gira en torno a un robo audaz en el Louvre, donde el protagonista se infiltra disfrazado en una subasta para robar un collar histórico.

Ahora, en la vida real, vimos una escena que reproduce elementos de esa ficción:

Disfraces de trabajadores

Acceso a zonas internas del museo

Robo de objetos de valor histórico

Huida relámpago

Usuarios y medios ya han calificado el suceso como “una escena sacada de la ficción”.

Lupin es una exitosa serie francesa disponible en Netflix.

¿Qué es Lupin y de qué va realmente?

La serie francesa, creada por George Kay y François Uzan, se estrenó en 2021 en Netflix. Es protagonizada por Omar Sy, quien interpreta a Assane Diop, un ladrón de guante blanco inspirado en el personaje literario Arsène Lupin, creado por Maurice Leblanc.

El argumento:

El padre de Assane fue víctima de una gran injusticia y él, años después, toma la identidad de “Lupin” para planear robos brillantes, desenmascarar a ricos corruptos y vengar su nombre.

La serie destaca por su ambientación parisina, el uso de códigos del robo clásico, pistas literarias y la constante aparición de objetos de arte.

La serie precisamente basa su trama en un robo al Museo Louvre.

Temporadas, episodios y legado

Lupin cuenta con tres partes:

Parte 1 : 5 episodios (2021)

: 5 episodios (2021) Parte 2 : 5 episodios (2021)

: 5 episodios (2021) Parte 3: 7 episodios (2023)

Se anticipa una Parte 4 para 2026.

La serie logró récords: fue la primera producción en francés en llegar al Top 10 de Netflix en EE.UU. y fue vista por decenas de millones de hogares.

Similitudes exactas entre la ficción y el robo

Escenario: Louvre, París — en la serie y en la vida real

Método: Infiltración disfrazada, acceso no convencional, robo de piezas históricas

Ejecución: Movimiento rápido, planificado, sin víctimas físicas

Objetivo: Joyas o artefactos de alto valor simbólico, con impacto mediático.