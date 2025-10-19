¿Lupin en la vida real? Estas son las coincidencias entre el robo al Museo Louvre y la serie de Netflix

Este domingo 19 de octubre, cuatro delincuentes encapuchados y disfrazados de obreros irrumpieron en el majestuoso Museo del Louvre de París, ejecutando un robo que duró apenas siete minutos y culminó con su huida en motocicletas cargadas de joyas napoleónicas de “valor incalculable”. El hecho ha sido comparado con la serie de Netflix Lupin por la similitud en la forma de operar.
El golpe perfecto: siete minutos de caos y precisión
El robo ocurrió cerca de la famosa galería Apolo, con acceso habilitado desde unas obras de construcción externas. Los atacantes utilizaron cortadoras de disco, una cesta elevadora y rompieron vitrinas para hacerse con al menos ocho piezas históricas, incluyendo coronas, collares y pendientes de la época del emperador Napoleón III.
La ministra de Cultura francesa lo calificó como algo “tomado de una película”, y el museo amaneció cerrado mientras se realiza una investigación intensiva.
¿Por qué se compara este robo con la serie Lupin?
La comparación no es casual: en el primer episodio de Lupin, la trama gira en torno a un robo audaz en el Louvre, donde el protagonista se infiltra disfrazado en una subasta para robar un collar histórico.
Ahora, en la vida real, vimos una escena que reproduce elementos de esa ficción:
- Disfraces de trabajadores
- Acceso a zonas internas del museo
- Robo de objetos de valor histórico
- Huida relámpago
Usuarios y medios ya han calificado el suceso como “una escena sacada de la ficción”.
¿Qué es Lupin y de qué va realmente?
La serie francesa, creada por George Kay y François Uzan, se estrenó en 2021 en Netflix. Es protagonizada por Omar Sy, quien interpreta a Assane Diop, un ladrón de guante blanco inspirado en el personaje literario Arsène Lupin, creado por Maurice Leblanc.
El argumento:
El padre de Assane fue víctima de una gran injusticia y él, años después, toma la identidad de “Lupin” para planear robos brillantes, desenmascarar a ricos corruptos y vengar su nombre.
La serie destaca por su ambientación parisina, el uso de códigos del robo clásico, pistas literarias y la constante aparición de objetos de arte.
Temporadas, episodios y legado
Lupin cuenta con tres partes:
- Parte 1: 5 episodios (2021)
- Parte 2: 5 episodios (2021)
- Parte 3: 7 episodios (2023)
Se anticipa una Parte 4 para 2026.
La serie logró récords: fue la primera producción en francés en llegar al Top 10 de Netflix en EE.UU. y fue vista por decenas de millones de hogares.
Similitudes exactas entre la ficción y el robo
Escenario: Louvre, París — en la serie y en la vida real
Método: Infiltración disfrazada, acceso no convencional, robo de piezas históricas
Ejecución: Movimiento rápido, planificado, sin víctimas físicas
Objetivo: Joyas o artefactos de alto valor simbólico, con impacto mediático.