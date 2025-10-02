CURP Biométrica obligatoria en octubre: Requisitos y cómo puedes tramitarla

La CURP Biométrica llega a México este octubre de 2025 y promete cambiar la forma en que nos identificamos ante el gobierno y las instituciones. Esta versión reforzada de la Clave Única de Registro de Población no solo mantiene el código alfanumérico tradicional, sino que ahora integra fotografía, huellas digitales, escaneo de iris y firma electrónica. La medida busca consolidar un sistema de identidad digital más seguro y confiable.

La CURP biométrica promete ser más segura que la actual.

¿Quiénes deben tramitarla?

Aunque el gobierno federal ha señalado que el trámite será voluntario y gratuito en esta primera etapa, el RENAPO aclaró que habrá casos donde sí será obligatorio, como para los padres o tutores de menores, pues no podrán registrar a los niños si ellos no cuentan antes con su propia CURP biométrica. Además, diversos trámites de gobierno, programas sociales, salud, educación y migración comenzarán a requerirla en los próximos meses.

Los datos biométricos ya vendrán integrados en el nuevo documento.

Requisitos básicos

Para tramitar la nueva CURP biométrica deberás presentar:

Acta de nacimiento certificada

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

(INE o pasaporte) CURP actual en su versión tradicional

en su versión tradicional Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

no mayor a tres meses Correo electrónico activo para vincular tu expediente digital

En el caso de menores de edad, se pedirá además que el padre, madre o tutor presente sus propios documentos oficiales para comprobar la filiación.

Algunos ya comenzaron a tramitar su CURP biométrica desde julio.

¿Dónde puedo tramitarla?

El trámite se realizará en módulos del Registro Civil y oficinas del RENAPO. Desde julio se han instalado módulos piloto en CDMX, Veracruz y Estado de México, y en la capital ya funciona un centro de atención en Calle Londres 102, colonia Juárez, muy cerca de la Glorieta de Insurgentes. El horario es de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas. El proceso dura entre 20 y 30 minutos e incluye la captura de tus datos biométricos.

¿Para qué servirá?

El nuevo documento se convertirá en una herramienta de identificación oficial que podría usarse en bancos, escuelas, hospitales y trámites digitales. Su objetivo es reducir la suplantación de identidad, mejorar la seguridad en servicios financieros y facilitar la localización de personas desaparecidas. También contará con un código QR que permitirá validar la autenticidad de manera rápida y segura.

Con la nueva CURP se podrán hacer todo tipo de trámites en el país.

Debate y preocupaciones

Si bien el gobierno asegura que la CURP biométrica es un paso hacia la modernización, organizaciones civiles han expresado inquietudes sobre la seguridad de los datos personales y el riesgo de crear un padrón centralizado. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que no sustituirá al INE y que su uso será voluntario en la mayoría de los casos, aunque expertos advierten que tarde o temprano podría convertirse en requisito indispensable para la mayoría de los trámites oficiales.