SEP suspende clases hasta el 25 de octubre: Lista de escuelas confirmadas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la suspensión de clases presenciales en miles de escuelas del país debido a las intensas lluvias e inundaciones que han afectado diversas regiones durante los últimos días. La medida, que busca garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, permanecerá vigente hasta el próximo 25 de octubre de 2025, con posibilidad de extenderse si las condiciones climatológicas no mejoran.

La decisión fue tomada en coordinación con autoridades estatales y municipales tras evaluar daños en infraestructura escolar, caminos intransitables, cortes de energía y riesgos sanitarios derivados de las fuertes precipitaciones que han azotado el territorio nacional desde inicios de mes.

Clases suspendidas en todos los niveles educativos

La SEP informó que la suspensión aplica en todos los niveles educativos —desde preescolar hasta nivel medio superior— tanto en escuelas públicas como privadas. Aunque las autoridades no descartan reanudar actividades antes de la fecha límite en las zonas que logren restablecer servicios básicos, subrayaron que la prioridad es evitar riesgos en el traslado y permanencia de los estudiantes.

“Las condiciones actuales no garantizan un regreso seguro a las aulas. Por ello, se determinó suspender clases hasta que se restablezcan las condiciones adecuadas de operación”, señalaron autoridades educativas estatales en un comunicado oficial.

Principales zonas afectadas

Entre las zonas más golpeadas por las lluvias se encuentran regiones del oriente, sur y centro del país, donde se reportaron inundaciones, deslaves y daños estructurales en numerosos planteles. En varias localidades, el agua alcanzó niveles que obligaron a cerrar escuelas completas e incluso habilitarlas como albergues temporales para familias damnificadas.

Las autoridades educativas precisaron que en muchos casos los accesos a las escuelas siguen bloqueados por lodo o escombros, lo que dificulta el tránsito seguro de estudiantes y docentes.

Lista de municipios sin clases

En el caso de las entidades más afectadas, como Veracruz, la suspensión se mantendrá hasta el 25 de octubre en 43 municipios del norte del estado. Entre ellos destacan:

Poza Rica, Papantla, Tuxpan, Álamo Temapache, Pánuco, Martínez de la Torre, Tihuatlán, Tantoyuca, Ozuluama, Cerro Azul, Naranjos-Amatlán, Tempoal, Gutiérrez Zamora, Castillo de Teayo, El Higo, Chicontepec, Chalma, Chontla, Ixcatepec, Tamiahua, Chiconamel, Citlaltépetl, Platón Sánchez y Tepetzintla, entre otros.

Además, autoridades educativas de Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí confirmaron que algunas comunidades rurales y municipios serranos también extenderán la suspensión de clases debido a afectaciones similares.

Medidas alternativas para estudiantes

Para evitar rezagos académicos, la SEP y las autoridades estatales implementarán actividades a distancia y materiales digitales en las zonas con conectividad disponible. En comunidades rurales donde el acceso a internet es limitado, se distribuirán guías impresas y se ajustará el calendario escolar una vez que se retomen las clases presenciales.

Próxima evaluación y recomendaciones

La SEP realizará una nueva evaluación el 24 de octubre para determinar si es posible reanudar clases el lunes 27 o si será necesario extender la suspensión. Mientras tanto, pidió a padres de familia y docentes mantenerse atentos a los comunicados oficiales y evitar acudir a las escuelas hasta nuevo aviso.

La dependencia también exhortó a la población a seguir las indicaciones de Protección Civil y a no exponerse en zonas de riesgo mientras persistan las lluvias.

