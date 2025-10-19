“Ella baila sola”, de Peso Pluma, es la canción mexicana más importante del Siglo XXI

Peso Pluma ya es un cantante histórico, pues pese a las críticas y comentarios en contra de su música, ahora la revista Rolling Stone eligió su canción “Ella baila sola”, junto a Eslabón Armado, como la canción mexicana más importante del siglo XXI.
“Ella baila sola”, el corrido que rompió fronteras
Uno de los máximos exponentes del género conocido como corridos tumbados y cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande, saltó a la fama en 2023 precisamente con “Ella baila sola”, cuyo videoclip oficial acumula a la fecha más de 726 millones de vistas en YouTube, alcanzando en su momento el primer lugar de popularidad en diferentes rankings y manteniéndose allí por varias semanas.
Rolling Stone elige lo mejor del siglo XXI
Bajo ese contexto, la revista Rolling Stone recién publicó su lista “The 250 Greatest Songs of the 21st Century So Far”, cuyo objetivo fue definir las canciones más importantes de los últimos 25 años, sin importar idioma o género.
En ese conteo, “Ella baila sola” de Peso Pluma y Eslabón Armado se colocó en la posición 64, por encima de otras canciones de artistas nacionales como:
- “Hasta la raíz” de Natalia Lafourcade
- “Eres” de Café Tacvba
Un himno sierreño que marcó época
“La música regional mexicana siempre estuvo a punto de convertirse en una sensación internacional, pero fue la generación de Peso Pluma la que lo consiguió al mantenerse fiel a su sonido”, explicó Rolling Stone.
Además, la revista describió la canción como:
“Un himno sierreño omnipresente: ágil, épico y embriagador, con Peso exhibiendo su arrogancia vocal nasal sobre la pared sonora de Eslabón Armado, un festín de requintos y trombones.”
Reacciones encontradas en redes
La inclusión de Peso Pluma en el conteo generó todo tipo de reacciones, desde quienes aplaudieron el reconocimiento a los corridos tumbados, hasta quienes criticaron lo que consideraron una muestra de la decadencia de la música mexicana.
Entre los comentarios en redes se leen frases como:
- “Creo que fue un concurso de popularidad, jamás ‘Ella baila sola’ es mejor que ‘Hasta la raíz’ por el puro lenguaje que usa.”
- “No soy mexicano y los respeto muchísimo, pero la canción ‘Eres’ de Café Tacvba debería estar más arriba.”
- “Estamos en el hoy con la música de hoy.”
- “Qué siglo tan decepcionante.”
El top 10 global según Rolling Stone
La lista completa incluye 250 canciones, pero el top 10 es encabezado por Missy Elliott:
- “Get Ur Freak On” – Missy Elliott (2001)
- “Maps” – Yeah Yeah Yeahs (2003)
- “Crazy in Love” – Beyoncé con Jay-Z (2003)
- “Seven Nation Army” – The White Stripes (2003)
- “All Too Well” – Taylor Swift (2012)
- “Dancing on My Own” – Robyn (2010)
- “Alright” – Kendrick Lamar (2015)
- “Idioteque” – Radiohead (2000)
- “Toxic” – Britney Spears (2003)
- “Thinkin Bout You” – Frank Ocean (2012).