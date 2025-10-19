“Ella baila sola”, de Peso Pluma, es la canción mexicana más importante del Siglo XXI

Peso Pluma ya es un cantante histórico, pues pese a las críticas y comentarios en contra de su música, ahora la revista Rolling Stone eligió su canción “Ella baila sola”, junto a Eslabón Armado, como la canción mexicana más importante del siglo XXI.

“Ella baila sola”, el corrido que rompió fronteras

Uno de los máximos exponentes del género conocido como corridos tumbados y cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande, saltó a la fama en 2023 precisamente con “Ella baila sola”, cuyo videoclip oficial acumula a la fecha más de 726 millones de vistas en YouTube, alcanzando en su momento el primer lugar de popularidad en diferentes rankings y manteniéndose allí por varias semanas.

'Ella baila sola' es una canción de Peso Pluma y Eslabón Armado.

Rolling Stone elige lo mejor del siglo XXI

Bajo ese contexto, la revista Rolling Stone recién publicó su lista “The 250 Greatest Songs of the 21st Century So Far”, cuyo objetivo fue definir las canciones más importantes de los últimos 25 años, sin importar idioma o género.

En ese conteo, “Ella baila sola” de Peso Pluma y Eslabón Armado se colocó en la posición 64, por encima de otras canciones de artistas nacionales como:

“Hasta la raíz” de Natalia Lafourcade

“Eres” de Café Tacvba

El videoclip de la canción acumula más de 700 millones de vistas.

Un himno sierreño que marcó época

“La música regional mexicana siempre estuvo a punto de convertirse en una sensación internacional, pero fue la generación de Peso Pluma la que lo consiguió al mantenerse fiel a su sonido”, explicó Rolling Stone.

Además, la revista describió la canción como:

“Un himno sierreño omnipresente: ágil, épico y embriagador, con Peso exhibiendo su arrogancia vocal nasal sobre la pared sonora de Eslabón Armado, un festín de requintos y trombones.”

Peso Pluma se ha caracterizado por sus corridos tumbados.

Reacciones encontradas en redes

La inclusión de Peso Pluma en el conteo generó todo tipo de reacciones, desde quienes aplaudieron el reconocimiento a los corridos tumbados, hasta quienes criticaron lo que consideraron una muestra de la decadencia de la música mexicana.

Entre los comentarios en redes se leen frases como:

“Creo que fue un concurso de popularidad, jamás ‘Ella baila sola’ es mejor que ‘Hasta la raíz’ por el puro lenguaje que usa.”

“No soy mexicano y los respeto muchísimo, pero la canción ‘Eres’ de Café Tacvba debería estar más arriba.”

“Estamos en el hoy con la música de hoy.”

“Qué siglo tan decepcionante.”

Rolling Stone hizo un conteo de las canciones más exitosas en lo que va del siglo.

El top 10 global según Rolling Stone

La lista completa incluye 250 canciones, pero el top 10 es encabezado por Missy Elliott: