‘Despacito’, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, nombrada la canción latina más importante del Siglo XXI

A ocho años de su lanzamiento, ‘Despacito’ sigue haciendo historia. La exitosa colaboración entre Luis Fonsi y Daddy Yankee, fue reconocida por Billboard como la canción latina más importante del siglo XXI, un título que consolida su impacto no solo en la industria musical, sino también en la cultura popular global.

La unión entre Luis Fonsi y Daddy Yankee se convirtió en un clásico de la música latina.

La revista especializada elaboró la lista “Top Hot Latin Songs of the 21st Century”, en la que analizó el rendimiento de cada tema en la prestigiosa lista Hot Latin Songs desde el año 2000 hasta finales de 2024. Y fue precisamente ‘Despacito’ la que se coronó en la cima del ranking, gracias a su rotundo éxito comercial y su influencia en la expansión mundial de la música latina.

Un récord tras otro

Lanzada en enero de 2017, la canción rompió todos los esquemas: se mantuvo 56 semanas consecutivas en el número uno del listado Hot Latin Songs y lideró durante 16 semanas el Billboard Hot 100, empatando el récord histórico de “One Sweet Day” de Mariah Carey. Además, el videoclip oficial acumula más de 8 mil millones de reproducciones en YouTube, lo que la convierte en uno de los videos más vistos de la historia.

Fueron 56 semanas consecutivas en las que ocupó el 1er lugar del listado latino.

Su impacto fue tal que incluso fue incluida en el Libro Guinness de los Récords 2019 con siete reconocimientos, entre ellos el de canción más reproducida en streaming en todo el mundo.

El impulso definitivo para la música latina

“Despacito” no solo llevó a la cima a Fonsi y Daddy Yankee, sino que cambió la percepción de la música latina en el mercado internacional. Su ritmo pegajoso, mezcla de reguetón y pop, abrió las puertas para que artistas hispanohablantes lideraran listas globales y colaboraran con figuras angloparlantes.

La canción fue un punto de inflexión: el idioma ya no fue una barrera para el éxito mundial. Desde su lanzamiento, el mercado global ha visto cómo temas en español alcanzan cifras históricas y cómo el reguetón y la música urbana dominan festivales, plataformas y premios internacionales.

El videoclip de la canción tiene más de 8 mil millones de reproducciones.

Las 10 canciones más exitosas del siglo XXI

El listado de Billboard incluye a ‘Despacito’ en el primer lugar, pero otras grandes producciones también dejaron huella. Estas son las 10 canciones más importantes del siglo XXI según el conteo:

Despacito – Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber Propuesta indecente – Romeo Santos Dákiti – Bad Bunny & Jhay Cortez A puro dolor – Son by Four RITMO (Bad Boys for Life) – Black Eyed Peas x J Balvin No me doy por vencido – Luis Fonsi El perdón – Nicky Jam & Enrique Iglesias Me porto bonito – Bad Bunny & Chencho Corleone La tortura – Shakira feat. Alejandro Sanz Te quiero – Flex

Legado imparable

Con este nuevo reconocimiento, Luis Fonsi y Daddy Yankee se consolidan como referentes indiscutibles de la música latina moderna. El éxito de “Despacito” no fue un golpe de suerte, sino el resultado de una fórmula que combinó talento, estrategia y una conexión global sin precedentes.

El segundo lugar del prestigioso listado es para Romeo Santos con Propuesta Indecente.

Ocho años después de su lanzamiento, sigue siendo un símbolo del poder que tiene la música en español para trascender fronteras, romper récords y conquistar audiencias en todos los rincones del mundo.