VIDEO: Belinda se emociona por conocer a Abelito y hasta lo carga

Un sector del público criticó a la cantante por tratar al 3er lugar de La Casa de los Famosos como si fuera un niño

El encuentro entre ambas personalidades ya se ha vuelto viral. | X
Geovanni Rodríguez Catarino
13 de Octubre de 2025

La sensación generada por La Casa de los Famosos alcanzó hasta la mismísima Belinda, cantante que, al conocer a Abelito, tercer lugar del reality show, se emocionó tanto que lo cargó, hecho que sorprendió al propio influencer y también le generó críticas a la intérprete de “Amor a primera vista”.

Abelito visitó a Belinda y ella no dudó en cargarlo.

El encuentro tras el musical

Fue la noche del domingo que Abelito asistió a la obra de teatro Mentiras All Stars, en la que Belinda tiene una participación especial, y al terminar la función, el participante de La Casa de los Famosos entró al camerino de la cantante para saludarla personalmente y convivir con ella.

Abelito es toda una sensación luego de ganar el 3er lugar del reality.

En el video que circula en redes sociales, aparentemente Abelito y Belinda sostienen una conversación que da pie a que la cantante intente cargar al influencer, pese a que él le dice:

Son 30 kilos de puro músculo”, en referencia a su peso corporal.

¿Un momento tierno o una falta de respeto?

Belinda, sin hacer tanto esfuerzo y ayudándose con su cuerpo y un brazo, logra cargar a Abelito, quien se sorprende con una sonrisa nerviosa, mientras ella lo abrazaba y juntaba sus rostros para posar ante la cámara de su equipo de staff.

Las risas y aplausos a la peculiar escena fueron evidentes, así como la conexión de ambas personalidades, posando después en otra fotografía que muestra también el ramo de rosas que Abelito llevó a Belinda.

Belinda se presentó en una función especial de Mentiras All Stars.

Críticas por cargarlo como si fuera un niño

Este video se ha vuelto viral y, aunque en su mayoría los comentarios destacan la ternura del momento, también ha habido críticas hacia la cantante, señalando que fue una falta de respeto que cargara al influencer, pues:

No es un niño, sino un adulto”.

Algunos consideran que ese tipo de acciones podrían parecer discriminatorias, más aún cuando el propio Abelito ha mencionado en reiteradas ocasiones que, a pesar de su estatura de 1.14 metros, vive una vida completamente normal.

Lo que dicen en redes

Abelito se ve bien incómodo. De hecho ha dicho que no le gusta que lo carguen”.

Ese wey se tiene que aguantar que lo carguen, y muy seguramente le ha de molestar que lo hagan”.

Qué humillación ser ese wey, que todos te vean como algo ‘tierno’ o como un pinche peluche”.

A muchos se nos olvida que Abelito es un joven de 26 años”.

Qué mal, eso no debería de hacerse. Es una persona de 26 años, no un niño. Por favor, explíquenle”.

¿Y su rodilla?

Otro señalamiento que hicieron los internautas hacia Belinda fue el hecho de arriesgarse a cargar a Abelito, cuyo peso aproximado es de 30 kilos, pese a que recientemente confirmó que debe someterse a una cirugía para atender una lesión en el menisco de una rodilla.

