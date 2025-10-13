¡Adiós al billete de 20 pesos! Banxico ordena que salga de circulación de manera inmediata

Después de casi dos décadas en circulación, el icónico billete azul de 20 pesos con la imagen de Benito Juárez tiene los días contados. El Banco de México (Banxico) ordenó su retiro definitivo del mercado como parte de un plan de modernización del papel moneda y, aunque seguirá siendo válido como forma de pago, ya no volverá a circular una vez que salga de manos del público.

Fue en 2007 cuando se utilizó por primera vez este billete de 20 pesos.

La medida fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 10 de octubre, en la que se instruye a los bancos e instituciones financieras a detener su entrega al público y enviarlo directamente al banco central para su destrucción. Con esto, México se despide de uno de sus billetes más reconocibles, que acompañó la economía nacional desde 2007.

Qué billete desaparecerá

El billete que será retirado pertenece a la llamada familia F, fue emitido por primera vez el 20 de agosto de 2007 y está hecho de polímero. Mide 120 x 66 mm, tiene un color azul característico y muestra el retrato de Benito Juárez en el anverso, mientras que en el reverso aparece la zona arqueológica de Monte Albán, en Oaxaca.

Este tipo de billetes de 20 pesos seguirán vigentes.

Pese a su retiro gradual, el billete conserva su poder liberatorio, lo que significa que seguirá siendo aceptado como medio de pago en comercios y transacciones mientras esté en circulación. Sin embargo, los bancos que lo reciban deberán separarlo y enviarlo a Banxico, sin volver a ponerlo en la calle.

La razón detrás de su salida

El retiro no es una decisión improvisada. Desde hace varios años, Banxico anunció su intención de eliminar gradualmente los billetes de baja denominación para reemplazarlos con monedas, que son más duraderas y económicas a largo plazo. El billete de 20 pesos no es la excepción: su sustituto será una moneda conmemorativa y, en el caso del papel moneda, será reemplazado por el billete de la familia G, lanzado en 2021 para conmemorar el Bicentenario de la Consumación de la Independencia.

El plan hacia el futuro es sustituir los billetes de 20 pesos por monedas.

Este nuevo billete tiene un diseño en formato horizontal, predominante en color verde, con representaciones históricas de la independencia en lugar del rostro de Benito Juárez, quien ahora aparece en el billete de 500 pesos.

Así será el proceso de retiro

El proceso será progresivo y no habrá una fecha exacta en la que el billete deje de circular completamente. A partir de este mes, cada vez que un ejemplar llegue a las sucursales bancarias será separado y enviado al Banco de México, donde será destruido.

Esto significa que ya no será común encontrar el billete en cajeros automáticos ni recibirlo como cambio en tiendas, y poco a poco su presencia en la vida diaria desaparecerá hasta convertirse en una pieza de colección.

Un billete que marcó época

Durante casi 20 años, el billete de 20 pesos fue uno de los más usados en la vida cotidiana de millones de mexicanos. Su bajo valor lo hizo el protagonista del cambio diario, de los pagos en efectivo y de las transacciones rápidas. Hoy, se convierte en parte de la historia monetaria del país y, para los coleccionistas, en un objeto de alto valor con el paso del tiempo.

Los billetes de 20 serán retenidos una vez que caigan en manos de los bancos.

¿Qué debes hacer si tienes uno?

Si aún tienes en tus manos alguno de estos billetes, puedes seguir utilizándolo con normalidad o, si lo prefieres, guardarlo como pieza de colección, pues algunos ejemplares en buen estado podrían aumentar su valor con el paso de los años. Banxico recordó que todos los billetes y monedas conservan su valor nominal mientras no sean declarados fuera de circulación, lo que no ha sucedido todavía.