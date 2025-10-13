Caso Kimberly: Detienen a dos hombres por la desaparición de la estudiante de CCH Naucalpan

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de Gabriel Rafael “N”, de 57 años, y Paulo Alberto “N”, de 36, señalados como presuntos responsables de la desaparición de Kimberly, una estudiante de 16 años del CCH Naucalpan de la UNAM, ocurrida el pasado 2 de octubre en el municipio de Naucalpan.

Kimberly es estudiante de CCH Naucalpan y tiene 16 años.

Ambos sujetos fueron aprehendidos tras una investigación que permitió reunir pruebas de su probable participación en la privación ilegal de la libertad de la adolescente, cuyo paradero continúa siendo desconocido. De acuerdo con la Fiscalía, el presunto delito que se les imputa es desaparición cometida por particulares, un crimen que puede ser castigado con 25 a 50 años de prisión, con posibilidad de aumento por tratarse de una menor de edad.

Así fue la desaparición de Kimberly

Las investigaciones revelan que alrededor de las 16:14 horas del 2 de octubre, Kimberly caminaba por la calle Filomeno Mata, esquina con Diagonal Minas, en la colonia San Rafael Chamapa, cuando Gabriel Rafael “N” la interceptó y la llevó hasta un vehículo Volkswagen gris, conducido por Paulo Alberto “N”. Ambos huyeron con la joven a bordo con el objetivo de ocultar su paradero y negar información sobre su ubicación.

Las autoridades señalan que la joven fue subida a este auto para su desaparición.

Tras la denuncia, la Fiscalía desplegó operativos de búsqueda en diferentes puntos y realizó un cateo en el taller donde trabajaba Gabriel Rafael “N” como tornero. En el lugar se hallaron botas con manchas hemáticas, las cuales, tras un análisis genético, coincidieron con el ADN de los padres de Kimberly, lo que refuerza la hipótesis de su participación directa en el delito.

Evidencias clave y seguimiento al caso

Además de los indicios biológicos, las autoridades analizaron videos de cámaras de seguridad en los que se observa que el vehículo gris siguió a Kimberly desde que salió de su casa hasta el lugar de los hechos. En dichas imágenes, también se aprecia que Gabriel portaba las botas encontradas en el cateo.

Kimberly fue reportada como desaparecida desde el pasado 2 de octubre.

Asimismo, la Fiscalía aclaró que videos difundidos en redes sociales, donde se veía a una mujer caminando con bolsas y mochilas, no corresponden a Kimberly, sino a otra joven identificada como Dulce.

Continúa la búsqueda con la esperanza de hallarla con vida

A pesar de que los detenidos no han proporcionado información sobre el paradero de la estudiante, las autoridades mantienen la presunción de que Kimberly sigue con vida, en cumplimiento del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas, que establece esta hipótesis como línea de investigación obligatoria.

Los detenidos podrían recibir una condena hasta de 50 años de prisión si resultan culpables.

Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N” fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde permanecerán mientras un juez determina su situación jurídica. La Fiscalía continúa con los operativos de búsqueda y exhortó a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que ayude a localizar a la joven.