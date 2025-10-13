La Granja VIP desata MEMES en redes sociales: “Este programa es demasiado naco, me encanta”

Dio comienzo La Granja VIP, el reality show con el que TV Azteca busca apoderarse de la conversación, y así lo logró durante su programa de estreno, aunque no precisamente con comentarios positivos. Muchos televidentes compararon el programa con La Casa de los Famosos, el exitoso reality de Televisa que terminó la semana pasada, asegurando que es una “copia barata”.

“Este programa es demasiado naco, me encanta”, dijo un usuario en redes.

Las comparaciones con La Casa de los Famosos no faltaron.

Formato similar con toque campirano

La Granja VIP arrancó competencia con 16 famosos, quienes estarán grabados 24/7 por cámaras. Habrá nominaciones, salvación con votos del público y eliminados cada domingo; un formato muy similar al de La Casa de los Famosos, aunque con la diferencia de que en el programa de TV Azteca hay un ambiente rural, donde los habitantes deberán cumplir con tareas propias de una granja.

Muchos recalcaron lo precarias que lucen las instalaciones del reality.

Críticas a Adal Ramones y producción

Las primeras críticas llegaron dirigidas a Adal Ramones, el conductor del programa, a quien señalaron por tener comentarios exagerados, un humor considerado anticuado y por lanzar indirectas a La Casa de los Famosos.

“En el 24/7 de La Granja VIP, la transmisión será sin censura, sin cámaras que se apaguen y sin granjeros favoritos de la producción”, comentó Adal durante la emisión, haciendo evidente su referencia al reality de Televisa.

La producción también fue señalada por errores al aire, fallas en el audio y una sensación de caos cada que ingresaba un nuevo habitante a la granja.

Adal Ramones lanzó varias indirectas a La Casa de los Famosos.

¿Quiénes fueron los favoritos y los más ‘funados’?

En redes sociales, el público no tardó en reaccionar. Los más criticados fueron:

Lolita Cortés

Sandra Itzel

Eleazar Gómez

Manola Díez

Teo (ya nominado)

Sergio Mayer Mori conquistó las redes desde la primera noche.

Mientras que los favoritos del público —al menos durante la primera noche— fueron: