Activistas lanzan pintura roja al retrato de Cristóbal Colón en el Museo Naval de Madrid

Una nueva acción de protesta volvió a encender el debate sobre los límites del activismo ambiental. Este domingo, integrantes del colectivo “Futuro Vegetal” lanzaron pintura roja contra un retrato de Cristóbal Colón expuesto en el Museo Naval de Madrid, en lo que describieron como un acto de denuncia contra el neocolonialismo y la destrucción del planeta.

“Futuro Vegetal” lanzaron pintura roja contra un retrato de Cristóbal Colón expuesto en el Museo Naval de Madrid. / Museo Naval

El incidente ocurrió alrededor del mediodía, cuando dos jóvenes ingresaron al recinto y, tras acercarse a la obra, rociaron pintura sobre el cuadro, mientras desplegaban pancartas con mensajes alusivos a la crisis climática.

Según reportes locales, los manifestantes fueron detenidos por el personal de seguridad y posteriormente entregados a la Policía Nacional española, sin que se registraran daños graves a la pintura, que estaba protegida por un cristal de seguridad.

El mensaje de los activistas

En un video difundido por el propio grupo en redes sociales, los manifestantes aseguraron que su protesta buscaba “denunciar la explotación sistemática del Sur Global y el saqueo de recursos naturales impulsado por las potencias europeas”.

El uso de pintura roja, explicaron, simboliza la sangre de las comunidades afectadas por el cambio climático./ Museo Naval

El colectivo “Futuro Vegetal” —conocido por acciones similares en museos de España y el Reino Unido— afirmó que eligió el retrato de Colón por su simbolismo histórico. "La celebración del 12 de octubre es la celebración de siglos de opresión, explotación y genocidio de la población originaria de Abya Yala". expresaron en el comunicado que acompañó la protesta.

El uso de pintura roja, explicaron, simboliza la sangre de las comunidades afectadas por el cambio climático y la extracción de recursos.

ACTUAMOS



Lanzamos pintura biodegradable al cuadro "Primer Homenaje a Cristóbal Colón", en el Museo Naval.



La celebración del 12 de octubre es la celebración de siglos de opresión, explotación y genocidio de la población originaria de Abya Yala. pic.twitter.com/aXIWlMq7OB — FuturoVegeta (@FuturoVegetal) October 12, 2025

El museo confirma que la obra no sufrió daños

El Museo Naval de Madrid informó en un comunicado que el lienzo no sufrió daños materiales, ya que se encontraba protegido por una lámina de vidrio. Personal de restauración limpió la superficie inmediatamente después del incidente, y el área fue cerrada temporalmente al público.

“Condenamos cualquier acción que ponga en riesgo el patrimonio cultural, independientemente de la causa que se quiera defender”, señaló la institución.

El debate sobre el activismo en los museos

Este tipo de protestas se han vuelto frecuentes en los últimos años, con colectivos que utilizan el arte como escenario para visibilizar causas sociales y ambientales. Sin embargo, las acciones generan división de opiniones: algunos las consideran una forma legítima de resistencia pacífica, mientras que otros las califican como vandalismo cultural.

Personal de restauración limpió la superficie inmediatamente después del incidente. / X