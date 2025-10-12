Tras la explosión en Iztapalapa, los perritos Cereza y su cachorro inician una nueva vida

La tragedia del 10 de septiembre de 2025 en Iztapalapa, dejó destrucción y pérdida, pero también una historia que devolvió esperanza. Entre los escombros de una vivienda afectada por la explosión de una pipa de gas LP, los equipos de emergencia encontraron con vida a Cereza, una perrita embarazada que solo sobrevivió un cachorrito.

Las imágenes del rescate de Cereza y Cerecito dieron la vuelta al país. / FB: Huellitas sin fronteras

De acuerdo con información confirmada por la organización Huellitas Amor Sin Fronteras “Ana Silvia Díaz F.”, Cereza y su cría, bautizada como “Cerecito”, fueron adoptados oficialmente por la fundación, que asumió su cuidado permanente. Tras el rescate, la perrita fue sometida a una cesárea de emergencia, en la que dio a luz a cinco cachorros, aunque solo uno logró sobrevivir.

Ambos recibieron atención veterinaria, alimentación y refugio gracias al apoyo de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) y la asociación civil, que trabajaron en conjunto para garantizar su recuperación física y emocional.

Tras el rescate, la perrita fue sometida a una cesárea de emergencia, en la que dio a luz a cinco cachorros. / X

Un rescate que tocó el corazón de México

Las imágenes del rescate de Cereza y Cerecito dieron la vuelta al país, mostrando el momento en que bomberos y brigadistas los pusieron a salvo. En redes sociales, miles de usuarios aplaudieron el esfuerzo de los rescatistas y enviaron mensajes de cariño. “Entre tanto dolor, una buena noticia. Gracias por salvarlos”, escribió una usuaria en X (antes Twitter).

La Brigada de Vigilancia Animal informó que ambos animales fueron estabilizados y puestos bajo observación médica, antes de ser entregados a la fundación que ahora los resguarda. La organización adelantó que planea compartir actualizaciones sobre su evolución y bienestar, como símbolo de esperanza para quienes siguen atentos su historia.

En redes sociales, miles de usuarios aplaudieron el esfuerzo de los rescatistas y enviaron mensajes de cariño./ X

La tragedia en Iztapalapa

El siniestro del 10 de septiembre ocurrió cuando una pipa con más de 49 mil litros de gas LP volcó y explotó en la zona del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC-CDMX), la explosión dejó al menos 21 personas fallecidas, más de 90 heridas y decenas de viviendas y vehículos destruidos.

Las autoridades informaron que el accidente se originó por una fuga de gas tras el volcamiento de la pipa, y que la onda expansiva afectó varias cuadras a la redonda. Equipos del Heroico Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Guardia Nacional y Protección Civil participaron en las labores de rescate y auxilio.

El siniestro del 10 de septiembre ocurrió cuando una pipa con más de 49 mil litros de gas LP volcó y explotó en la zona del Puente de la Concordia. / X

El siniestro, uno de los más graves registrados en la capital en los últimos años, dejó además afectaciones estructurales en infraestructura vial y servicios eléctricos.