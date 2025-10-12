Tras la explosión en Iztapalapa, los perritos Cereza y su cachorro inician una nueva vida

La tragedia del 10 de septiembre de 2025 en Iztapalapa, dejó destrucción y pérdida, pero también una historia que devolvió esperanza. Entre los escombros de una vivienda afectada por la explosión de una pipa de gas LP, los equipos de emergencia encontraron con vida a Cereza, una perrita embarazada que solo sobrevivió un cachorrito.
De acuerdo con información confirmada por la organización Huellitas Amor Sin Fronteras “Ana Silvia Díaz F.”, Cereza y su cría, bautizada como “Cerecito”, fueron adoptados oficialmente por la fundación, que asumió su cuidado permanente. Tras el rescate, la perrita fue sometida a una cesárea de emergencia, en la que dio a luz a cinco cachorros, aunque solo uno logró sobrevivir.
Ambos recibieron atención veterinaria, alimentación y refugio gracias al apoyo de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) y la asociación civil, que trabajaron en conjunto para garantizar su recuperación física y emocional.
Un rescate que tocó el corazón de México
Las imágenes del rescate de Cereza y Cerecito dieron la vuelta al país, mostrando el momento en que bomberos y brigadistas los pusieron a salvo. En redes sociales, miles de usuarios aplaudieron el esfuerzo de los rescatistas y enviaron mensajes de cariño. “Entre tanto dolor, una buena noticia. Gracias por salvarlos”, escribió una usuaria en X (antes Twitter).
La Brigada de Vigilancia Animal informó que ambos animales fueron estabilizados y puestos bajo observación médica, antes de ser entregados a la fundación que ahora los resguarda. La organización adelantó que planea compartir actualizaciones sobre su evolución y bienestar, como símbolo de esperanza para quienes siguen atentos su historia.
La tragedia en Iztapalapa
El siniestro del 10 de septiembre ocurrió cuando una pipa con más de 49 mil litros de gas LP volcó y explotó en la zona del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.
De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC-CDMX), la explosión dejó al menos 21 personas fallecidas, más de 90 heridas y decenas de viviendas y vehículos destruidos.
Las autoridades informaron que el accidente se originó por una fuga de gas tras el volcamiento de la pipa, y que la onda expansiva afectó varias cuadras a la redonda. Equipos del Heroico Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Guardia Nacional y Protección Civil participaron en las labores de rescate y auxilio.
El siniestro, uno de los más graves registrados en la capital en los últimos años, dejó además afectaciones estructurales en infraestructura vial y servicios eléctricos.