Pantalla cae durante concierto de El Tri en el Auditorio Nacional

La estructura audiovisual colapsó mientras la banda mexicana se presentaba ante miles de asistentes; el incidente fue grabado por el público y compartido en redes sociales

El video se volvió viral en redes sociales. | Captura de pantalla
Mariana Alcántara Contreras
12 de Octubre de 2025

Momentos de tensión se vivieron la noche del domingo 12 de octubre de 2025 durante el concierto de El Tri en el Auditorio Nacional, luego de que una pantalla gigante cayera repentinamente sobre el escenario mientras la agrupación ofrecía su show.

De acuerdo con información publicada por medios nacionales, el accidente ocurrió cuando la banda liderada por Alex Lora interpretaba una de sus canciones más conocidas. La pantalla se desprendió del soporte superior y cayó a un costado del escenario, sin impactar directamente a los músicos.

El hecho quedó registrado en video por varios asistentes, quienes difundieron las imágenes en redes sociales. En uno de los clips, compartidos en la plataforma X (antes Twitter), se observa el momento exacto del colapso de la estructura mientras el público grita sorprendido ante lo ocurrido.

 

Sin lesionados tras el accidente

De acuerdo con los reportes iniciales, no se registraron personas lesionadas tras el desplome de la pantalla. Personal técnico del Auditorio Nacional intervino de inmediato para retirar los restos del equipo y revisar la seguridad del montaje.

El concierto fue interrumpido momentáneamente, se informó que la situación fue controlada poco después.

El Tri aclara el incidente: no hubo heridos y el concierto continuó tras una breve pausa

A través de un comunicado oficial, El Tri explicó que el incidente en el Auditorio Nacional se debió al desprendimiento de una cadena que sostenía una de las pantallas laterales del escenario.
El texto precisa que en ningún momento estuvo en riesgo la seguridad del público, del grupo ni del personal técnico, y que el equipo involucrado pertenece a un proveedor externo ajeno al recinto.

La agrupación informó que el espectáculo se reanudó después de una pausa de aproximadamente 25 minutos, tiempo durante el cual se corrigió el desperfecto y se colocó una pantalla nueva. Finalmente, el grupo agradeció al público por su apoyo y celebró haber agotado sus dos presentaciones en el recinto.

El Tri continúa su gira

La agrupación mexicana, con más de cinco décadas de trayectoria, se encuentra en plena gira nacional celebrando su carrera musical. Pese al susto, los seguidores de la banda reconocieron la actitud del equipo técnico y destacaron que la rápida respuesta evitó una tragedia.

Los videos del incidente acumulan miles de reproducciones y comentarios, en los que los fans expresan su preocupación y piden que se revisen los protocolos de seguridad en futuros eventos dentro del Auditorio Nacional.

 

Tras la explosión en Iztapalapa, los perritos Cereza y su cachorro inician una nueva vida
