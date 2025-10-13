Precio del dólar hoy lunes 13 de octubre: Así se cotiza al inicio de la semana

Este lunes 13 de octubre de 2025, el dólar se cotiza al inicio de la jornada en $18.48 pesos, algunos centavos por debajo de su valor al cierre del pasado viernes, que fue de $18.54 pesos por unidad.

Por otra parte, el billete verde se cotiza en promedio en $18.10 pesos a la compra y $18.78 pesos a la venta.

¿Cuál es el precio del dólar en las ventanillas bancarias?

En las ventanillas de cambio de las diferentes instituciones bancarias del país, el valor del dólar se encuentra de la siguiente manera:

Banco Afirme

Compra: $17.60 pesos

$17.60 pesos Venta: $19.10 pesos

Santander

Compra: $17.45 pesos

$17.45 pesos Venta: $19.15 pesos

BBVA Bancomer

Compra: $17.48 pesos

$17.48 pesos Venta: $19.02 pesos

Banamex

Compra: $18.04 pesos

$18.04 pesos Venta: $19.08 pesos

Banorte

Compra: $17.85 pesos

$17.85 pesos Venta: $18.90 pesos

Banco Azteca