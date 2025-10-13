Precio del dólar hoy lunes 13 de octubre: Así se cotiza al inicio de la semana

La divisa estadounidense se cotiza promedio en $18.10 pesos a la compra y $18.78 pesos a la venta

El dólar inicia otra semana por debajo de los $19 pesos por unidad. | Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
13 de Octubre de 2025

Este lunes 13 de octubre de 2025, el dólar se cotiza al inicio de la jornada en $18.48 pesos, algunos centavos por debajo de su valor al cierre del pasado viernes, que fue de $18.54 pesos por unidad.

Por otra parte, el billete verde se cotiza en promedio en $18.10 pesos a la compra y $18.78 pesos a la venta.

El dólar se cotiza promedio en $18.48 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del dólar en las ventanillas bancarias?

En las ventanillas de cambio de las diferentes instituciones bancarias del país, el valor del dólar se encuentra de la siguiente manera:

Banco Afirme

  • Compra: $17.60 pesos
  • Venta: $19.10 pesos

Santander

  • Compra: $17.45 pesos
  • Venta: $19.15 pesos

BBVA Bancomer

  • Compra: $17.48 pesos
  • Venta: $19.02 pesos

Banamex

  • Compra: $18.04 pesos
  • Venta: $19.08 pesos

Banorte

  • Compra: $17.85 pesos
  • Venta: $18.90 pesos

Banco Azteca

  • Compra: $16.85 pesos
  • Venta: $18.99 pesos.

