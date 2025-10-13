VIDEO: Detienen a futbolista por presuntamente matar a rival tras un partido en Guadalajara

Más de un año después, la Fiscalía de Justicia del Estado de Jalisco informó la detención de Moisés ‘N’ (25 años), señalado de presuntamente haber matado a golpes a Luis ‘N’, de 16 años, mientras ambos disputaban un partido de futbol amateur en Guadalajara, en equipos contrarios.

La Fiscalía detuvo y presentó a Moisés 'N' de 25 años.

La agresión ocurrió durante un partido

Según los reportes, fue el 9 de septiembre de 2024 por la noche cuando, en la unidad deportiva ubicada en las calles Canán, entre Nazareth y Presa Sanalona, colonia Hermosa Provincia, se jugaba un partido de futbol amateur en cancha sintética entre los equipos Viper 3.0 y Deportivo Esmeralda. Durante el segundo tiempo se desató un conato de bronca.

Todo comenzó por una discusión en un partido de futbol amateur.

Según lo captado en video por la transmisión para Facebook que se realizaba del encuentro, Luis ‘N’, apodado ‘El Borre’, conducía el balón pasada la media cancha y, tras tocar a un compañero, sostiene un intercambio de palabras con un rival. Luego, fue atacado por otro jugador contrario, presuntamente Moisés ‘N’, a quien se observa lanzando varios golpes al rostro del menor de edad.

Golpes letales al rostro y nuca

Tras caer al suelo, y según reportes, el presunto agresor continuó golpeando a Luis en la zona de la nuca, provocándole un traumatismo craneoencefálico, que finalmente fue la causa de su muerte.

Moisés 'N' estuvo oculto por más de un año.

Lo presentan ante un juez por homicidio intencional

Por este hecho sucedido hace más de un año, el pasado 10 de octubre la Fiscalía del estado detuvo a Moisés ‘N’ y lo presentó ante un juez, con el objetivo de que sea imputado por el presunto delito de homicidio intencional.

El acusado podría ser vinculado a proceso por el presunto delito de homicidio intencional.

“La noche del 9 de septiembre de 2024, Moisés ‘N’ habría participado en un partido de futbol con la víctima, en equipos contrarios. En un momento dado, se presume que el señalado golpeó en una primera ocasión a la víctima en la cara, para después continuar golpeándola en la nuca.

Moisés ‘N’, de 25 años, fue detenido y puesto a disposición de un Juez de Control, donde en las próximas horas se realizará su audiencia de imputación. Su traslado se realizó este 10 de octubre desde las instalaciones de la Fiscalía del Estado”, informaron las autoridades.