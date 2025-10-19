Frente Frío 8: ¿Qué estados afectará con lluvias intensas y heladas este lunes y martes?

El frente frío número 8 recorrerá este lunes el Golfo de México y se prevé que genere lluvias intensas, marcado descenso de temperaturas y heladas en diversas entidades del país. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de este sistema con un canal de baja presión en el sureste provocará lluvias fuertes a muy fuertes en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, además de chubascos dispersos en otras regiones del país.

El SMN también advirtió que estas condiciones podrían derivar en inundaciones localizadas, caída de árboles y deslaves en zonas montañosas, por lo que la población debe mantenerse alerta y seguir las indicaciones de protección civil.

El SMN también advirtió que estas condiciones podrían derivar en inundaciones localizadas, caída de árboles. / Pixabay

Pronóstico para el lunes 20 de octubre

Lluvias destacadas: Chiapas: muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm). Oaxaca, Veracruz y Tabasco: fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm). Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo: chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm). Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México: intervalos de chubascos (5 a 25 mm).

Temperaturas: Máximas: 35 a 40 °C en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. Mínimas: 0 a 5 °C en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Vientos y oleaje: Viento del norte con rachas de 35 a 50 km/h en costas de Veracruz. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en costas de Baja California, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.



El frente frío número 8 recorrerá este lunes el Golfo de México y se prevé que genere lluvias intensas./ Pixabay

Pronóstico para el martes 21 de octubre

Lluvias más relevantes: Chiapas y Oaxaca: fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm). Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz y Puebla: chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm). Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán: chubascos aislados (5 a 25 mm).

Temperaturas: Máximas: 35 a 40 °C en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche. Mínimas: -5 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.

Vientos y oleaje: Rachas de 40 a 60 km/h en la región norte. Oleaje de 2 a 3 metros en costas de Oaxaca y Chiapas.



Impacto esperado

Según el SMN, las lluvias y los vientos podrían afectar transporte terrestre y marítimo, así como provocar cortes de energía eléctrica en zonas vulnerables. Se recomienda evitar cruzar ríos o arroyos, proteger los techos y ventanas de viviendas, y no estacionarse cerca de árboles o estructuras inestables. Las heladas en las zonas altas podrían afectar cultivos y ganado, por lo que se recomienda a agricultores y ganaderos tomar precauciones.

Según el SMN, las lluvias y los vientos podrían afectar transporte terrestre y marítimo, así como provocar cortes de energía eléctrica en zonas vulnerables./ Pixabay

Recomendaciones del SMN

Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas.

Conducir con precaución por pavimento resbaladizo.

Extremar cuidados a población vulnerable ante el descenso de temperatura.

Mantenerse informado a través de los avisos oficiales del SMN y Protección Civil.

Proteger bienes y cultivos de posibles daños por heladas o lluvias intensa.

Se recomienda evitar cruzar ríos o arroyos, proteger los techos y ventanas de viviendas./ Pixabay