Frente Frío 8: ¿Qué estados afectará con lluvias intensas y heladas este lunes y martes?

El frente frío número 8 recorrerá este lunes el Golfo de México y se prevé que genere lluvias intensas, marcado descenso de temperaturas y heladas en diversas entidades del país. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de este sistema con un canal de baja presión en el sureste provocará lluvias fuertes a muy fuertes en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, además de chubascos dispersos en otras regiones del país.
El SMN también advirtió que estas condiciones podrían derivar en inundaciones localizadas, caída de árboles y deslaves en zonas montañosas, por lo que la población debe mantenerse alerta y seguir las indicaciones de protección civil.
Pronóstico para el lunes 20 de octubre
- Lluvias destacadas:
- Chiapas: muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm).
- Oaxaca, Veracruz y Tabasco: fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm).
- Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo: chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm).
- Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México: intervalos de chubascos (5 a 25 mm).
- Temperaturas:
- Máximas: 35 a 40 °C en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.
- Mínimas: 0 a 5 °C en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
- Vientos y oleaje:
- Viento del norte con rachas de 35 a 50 km/h en costas de Veracruz.
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en costas de Baja California, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Pronóstico para el martes 21 de octubre
- Lluvias más relevantes:
- Chiapas y Oaxaca: fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm).
- Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz y Puebla: chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm).
- Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán: chubascos aislados (5 a 25 mm).
- Temperaturas:
- Máximas: 35 a 40 °C en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche.
- Mínimas: -5 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.
- Vientos y oleaje:
- Rachas de 40 a 60 km/h en la región norte.
- Oleaje de 2 a 3 metros en costas de Oaxaca y Chiapas.
Impacto esperado
Según el SMN, las lluvias y los vientos podrían afectar transporte terrestre y marítimo, así como provocar cortes de energía eléctrica en zonas vulnerables. Se recomienda evitar cruzar ríos o arroyos, proteger los techos y ventanas de viviendas, y no estacionarse cerca de árboles o estructuras inestables. Las heladas en las zonas altas podrían afectar cultivos y ganado, por lo que se recomienda a agricultores y ganaderos tomar precauciones.
Recomendaciones del SMN
- Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas.
- Conducir con precaución por pavimento resbaladizo.
- Extremar cuidados a población vulnerable ante el descenso de temperatura.
- Mantenerse informado a través de los avisos oficiales del SMN y Protección Civil.
- Proteger bienes y cultivos de posibles daños por heladas o lluvias intensa.