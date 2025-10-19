Frente Frío 8: ¿Qué estados afectará con lluvias intensas y heladas este lunes y martes?

El Servicio Meteorológico Nacional alerta sobre lluvias fuertes, heladas y vientos intensos que impactarán varias regiones de México

Frente Frío 8: ¿Qué estados afectará con lluvias intensas y heladas este lunes y martes?
Extremar cuidados a población vulnerable ante el descenso de temperatura. | Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
19 de Octubre de 2025

El frente frío número 8 recorrerá este lunes el Golfo de México y se prevé que genere lluvias intensas, marcado descenso de temperaturas y heladas en diversas entidades del país. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de este sistema con un canal de baja presión en el sureste provocará lluvias fuertes a muy fuertes en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, además de chubascos dispersos en otras regiones del país.

El SMN también advirtió que estas condiciones podrían derivar en inundaciones localizadas, caída de árboles y deslaves en zonas montañosas, por lo que la población debe mantenerse alerta y seguir las indicaciones de protección civil.

El SMN también advirtió que estas condiciones podrían derivar en inundaciones localizadas, caída de árboles. / Pixabay
El SMN también advirtió que estas condiciones podrían derivar en inundaciones localizadas, caída de árboles. / Pixabay&nbsp;

Pronóstico para el lunes 20 de octubre

  • Lluvias destacadas:
    • Chiapas: muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm).
    • Oaxaca, Veracruz y Tabasco: fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm).
    • Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo: chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm).
    • Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México: intervalos de chubascos (5 a 25 mm).
  • Temperaturas:
    • Máximas: 35 a 40 °C en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.
    • Mínimas: 0 a 5 °C en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
  • Vientos y oleaje:
    • Viento del norte con rachas de 35 a 50 km/h en costas de Veracruz.
    • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en costas de Baja California, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
El frente frío número 8 recorrerá este lunes el Golfo de México y se prevé que genere lluvias intensas./ Pixabay
El frente frío número 8 recorrerá este lunes el Golfo de México y se prevé que genere lluvias intensas./ Pixabay&nbsp;

Pronóstico para el martes 21 de octubre

  • Lluvias más relevantes:
    • Chiapas y Oaxaca: fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm).
    • Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz y Puebla: chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm).
    • Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán: chubascos aislados (5 a 25 mm).
  • Temperaturas:
    • Máximas: 35 a 40 °C en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche.
    • Mínimas: -5 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.
  • Vientos y oleaje:
    • Rachas de 40 a 60 km/h en la región norte.
    • Oleaje de 2 a 3 metros en costas de Oaxaca y Chiapas.

Impacto esperado

Según el SMN, las lluvias y los vientos podrían afectar transporte terrestre y marítimo, así como provocar cortes de energía eléctrica en zonas vulnerables. Se recomienda evitar cruzar ríos o arroyos, proteger los techos y ventanas de viviendas, y no estacionarse cerca de árboles o estructuras inestables. Las heladas en las zonas altas podrían afectar cultivos y ganado, por lo que se recomienda a agricultores y ganaderos tomar precauciones.

Según el SMN, las lluvias y los vientos podrían afectar transporte terrestre y marítimo, así como provocar cortes de energía eléctrica en zonas vulnerables./ Pixabay
Según el SMN, las lluvias y los vientos podrían afectar transporte terrestre y marítimo, así como provocar cortes de energía eléctrica en zonas vulnerables./ Pixabay&nbsp;

Recomendaciones del SMN

  • Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas.
  • Conducir con precaución por pavimento resbaladizo.
  • Extremar cuidados a población vulnerable ante el descenso de temperatura.
  • Mantenerse informado a través de los avisos oficiales del SMN y Protección Civil.
  • Proteger bienes y cultivos de posibles daños por heladas o lluvias intensa.
Se recomienda evitar cruzar ríos o arroyos, proteger los techos y ventanas de viviendas./ Pixabay
Se recomienda evitar cruzar ríos o arroyos, proteger los techos y ventanas de viviendas./ Pixabay&nbsp;

TE PUEDE INTERESAR

Culiacán, según el CESP, podría ser una de las 5 ciudades más violentas del mundo

Contra | 19/10/2025

Culiacán, según el CESP, podría ser una de las 5 ciudades más violentas del mundo
¿Lupin en la vida real? Estas son las coincidencias entre el robo al Museo Louvre y la serie de Netflix

Contra | 19/10/2025

¿Lupin en la vida real? Estas son las coincidencias entre el robo al Museo Louvre y la serie de Netflix
Incendio en vuelo de Air China por batería de litio

Contra | 19/10/2025

Incendio en vuelo de Air China por batería de litio
Te recomendamos
Culiacán, según el CESP, podría ser una de las 5 ciudades más violentas del mundo
Clima
Nacional

LO ÚLTIMO

 