Óscar, el Rey del After, reaparece: Así luce tras su transformación en 2025

Óscar, conocido como "El Rey del After", reapareció recientemente en redes sociales mostrando un cambio sorprendente. Su fama se consolidó en 2015 tras una entrevista con Luisito Comunica, donde se hizo famoso por su estilo de vida fiestero y su frase "me encanta el exceso". Hoy, su historia tiene un giro inesperado que busca inspirar a quienes enfrentan adicciones.

Óscar, conocido como "El Rey del After", reapareció recientemente en redes sociales. / RS

De la fiesta a la reflexión

En el video publicado en Instagram, Óscar se presenta y comparte un mensaje profundo:

"Hola, mi nombre es Óscar, conocido como el Rey del After."

Luego confiesa su experiencia con la adicción:

"Me destruí pensando que me divertía... hoy les voy a contar cómo le he estado haciendo para superarme, para seguir luchando contra esta enfermedad que es el alcoholismo."

Con estas palabras, Óscar deja atrás su imagen de fiesta para convertirse en vocero de concientización sobre el alcoholismo, utilizando su popularidad para ayudar a otros que atraviesan situaciones similares.

Impacto en la comunidad

Su reaparición ha generado nostalgia y admiración entre sus seguidores. Según medios, su historia viral ha inspirado a muchos a reflexionar sobre sus hábitos y decisiones, demostrando que es posible reinventarse y encontrar un nuevo propósito.

Actualmente, Óscar reside en la Ciudad de México, frecuentando zonas como la Zona Rosa. / RS