Óscar, el Rey del After, reaparece: Así luce tras su transformación en 2025

El icónico personaje viral mexicano de los excesos comparte su historia de superación y lucha contra el alcoholismo

Hoy, su historia tiene un giro inesperado que busca inspirar a quienes enfrentan adicciones. | Captura de pantalla
Mariana Alcántara Contreras
19 de Octubre de 2025

Óscar, conocido como "El Rey del After", reapareció recientemente en redes sociales mostrando un cambio sorprendente. Su fama se consolidó en 2015 tras una entrevista con Luisito Comunica, donde se hizo famoso por su estilo de vida fiestero y su frase "me encanta el exceso". Hoy, su historia tiene un giro inesperado que busca inspirar a quienes enfrentan adicciones.

De la fiesta a la reflexión

En el video publicado en Instagram, Óscar se presenta y comparte un mensaje profundo:

"Hola, mi nombre es Óscar, conocido como el Rey del After."

Luego confiesa su experiencia con la adicción:

"Me destruí pensando que me divertía... hoy les voy a contar cómo le he estado haciendo para superarme, para seguir luchando contra esta enfermedad que es el alcoholismo."

Con estas palabras, Óscar deja atrás su imagen de fiesta para convertirse en vocero de concientización sobre el alcoholismo, utilizando su popularidad para ayudar a otros que atraviesan situaciones similares.

 

 

Impacto en la comunidad

Su reaparición ha generado nostalgia y admiración entre sus seguidores. Según medios, su historia viral ha inspirado a muchos a reflexionar sobre sus hábitos y decisiones, demostrando que es posible reinventarse y encontrar un nuevo propósito.

Actualmente, Óscar mantiene un estilo de vida sobrio y ha utilizado su reaparición en redes para hablar abiertamente sobre su lucha contra el alcoholismo. En su video, mencionó que busca compartir su experiencia para concientizar sobre los riesgos del alcohol y motivar a otros a buscar ayuda, demostrando que incluso quienes fueron símbolo de la vida fiestera pueden cambiar y tomar decisiones responsables.

