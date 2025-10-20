Precio del dólar hoy lunes 20 de octubre: El peso mexicano arranca bien la semana

La divisa estadounidense se cotiza promedio en $18.03 pesos a la compra y $18.627 pesos a la venta

Precio del dólar hoy lunes 20 de octubre: El peso mexicano arranca bien la semana
El peso mexicano se mantiene estable frente al dólar estadounidense. | Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
20 de Octubre de 2025

Este lunes 20 de octubre de 2025, el dólar se cotiza al inicio de la jornada en $18.37 pesos, un centavo por debajo de lo que fue su valor al cierre del pasado viernes en $18.38 pesos. 

Por otra parte, el billete verde mantiene un promedio nacional de $18.03 pesos a la compra y $18.67 pesos a la venta.

El dólar se cotiza promedio en $18.37 pesos por unidad/Google
El dólar se cotiza promedio en $18.37 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del dólar en las ventanillas bancarias?

Estos son los valores del dólar en las ventanillas de cambio de las principales instituciones bancarias del país:

Banco Afirme

  • Compra: $17.70 pesos
  • Venta: $19.10 pesos

Santander

  • Compra: $17.25 pesos
  • Venta: $18.95 pesos

BBVA Bancomer

  • Compra: $17.33 pesos
  • Venta: $18.86 pesos

Banamex

  • Compra: $17.82 pesos
  • Venta: $18.84 pesos

Banorte

  • Compra: $17.25 pesos
  • Venta: $18.95 pesos

Banco Azteca

  • Compra: $16.90 pesos
  • Venta: $18.89 pesos.

