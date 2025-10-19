Rodrigo Paz Pereira gana la presidencia de Bolivia y marca el fin de 20 años de gobierno izquierdista

Bolivia vive un cambio de era política. El economista y político Rodrigo Paz Pereira ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 19 de octubre de 2025, al obtener alrededor del 54.5 % de los votos, según datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y reportes de agencias internacionales como AP News.

Su triunfo representa el fin de casi 20 años de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido fundado por Evo Morales, que gobernó el país de manera ininterrumpida desde 2006, consolidando un proyecto de izquierda que ahora cede paso a un nuevo enfoque centrista y moderado.

Un giro político en Bolivia

Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), venció al exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga, quien alcanzó alrededor del 45 % de los sufragios. De acuerdo con el recuento oficial, la elección se desarrolló con alta participación ciudadana y sin incidentes graves, según observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El nuevo mandatario asumirá el cargo el 8 de noviembre, con la promesa de restaurar la estabilidad económica y reconstruir la confianza institucional tras años de polarización. “Vamos a reconstruir Bolivia con unidad y transparencia”, declaró Paz en su primer mensaje tras la victoria, desde la ciudad de La Paz.

¿Quién es Rodrigo Paz Pereira?

De 47 años y originario de Tarija, Rodrigo Paz Pereira es economista y fue alcalde y senador. Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, representa una línea política de centro que busca combinar apertura económica con programas sociales. Durante su campaña, propuso un modelo de “capitalismo popular”, enfocado en generar inversión sin abandonar la protección a los sectores vulnerables.

Desafíos del nuevo gobierno

Paz enfrentará una economía debilitada, con inflación alta, escasez de divisas y caída en las reservas internacionales, además de una Asamblea Legislativa fragmentada donde su partido no cuenta con mayoría.

