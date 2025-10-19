Horóscopos de Mhoni Vidente: predicciones para la semana del 20 al 24 de octubre

La astróloga Mhoni Vidente reveló sus predicciones para la semana del 20 al 24 de octubre de 2025, y cada signo del zodiaco recibe una carta del tarot especial, símbolo de cambios, energía y oportunidades. Aquí te contamos qué te espera signo por signo, con el mensaje espiritual que te guiará durante estos días.

Los horóscopos son predicciones o interpretaciones basadas en la posición de los astros y planetas en el momento del nacimiento de una persona./ Pixabay

ARIES

Tu carta es El As de Oros, símbolo de crecimiento y abundancia. Esta semana se abren oportunidades económicas, pero deberás cuidar lo que compartes sobre tu vida personal para evitar envidias. El 21 de octubre será clave para resolver deudas y planear nuevos proyectos o viajes.

Cuida tu salud digestiva y evita comidas pesadas. Tendrás una semana intensa con trámites y reuniones, pero también cinco golpes de suerte con los números 30, 31 y 32. Los colores blanco y plateado serán tu escudo contra malas energías. En el amor, controla los celos y mantén la calma; si estás soltero, podrían llegar personas de Cáncer, Leo o Capricornio con intenciones sinceras.

TAURO

La Templanza te acompaña, guiada por el Arcángel Miguel, quien te ayudará a limpiar tu entorno de envidias. Si atraviesas un proceso de separación, esta carta anuncia liberación emocional. El 23 de octubre será tu mejor día para equilibrar tu economía y resolver pendientes.

Evita cargar problemas ajenos y controla el estrés con actividades sanas. Habrá propuestas laborales, incluso de antiguos empleadores. Tus números son 09, 13 y 21, y tus colores blanco y rojo. La semana promete pasión y encuentros inesperados. Sé sincero al hablar y no regreses a relaciones del pasado; el Dos y Tres de Bastos anuncian viajes y nuevas oportunidades.

GÉMINIS

Tu carta, La Rueda de la Fortuna, marca un giro importante en tu destino. Llegan decisiones clave en el trabajo y la vida personal, con el 20 de octubre como tu día de mayor avance.

Evita tomarte todo personal y cuida tu espalda y cadera. Dos ofertas laborales llegarán; analiza antes de decidir. En el amor podrías dar un paso firme hacia un compromiso. Tus números de suerte son 05, 07 y 15, y tus colores azul y rojo. Purifica tu energía, cierra ciclos pasados y evita discusiones con la familia. El As de Espadas anuncia conflictos, pero también la resolución favorable de un tema legal.

La pitonisa ofrece sus predicciones para este mes de octubre. / RS

CÁNCER

La carta El Sol ilumina tu camino esta semana. El 22 de octubre trae éxito, pagos pendientes y proyectos bien remunerados. Si estás en trámites o estudios, todo fluirá positivamente.

Tu salud requiere atención en garganta y pulmones. Los números 03, 25 y 27 y los colores naranja y verde serán tus aliados. No te involucres en chismes laborales y da pasos firmes en tus metas. En el amor, si tienes pareja, la unión se fortalece; si estás soltero, signos de Piscis, Escorpio y Sagitario se acercan. Una mascota o actividad deportiva renovará tu energía.

LEO

Tu carta, El Emperador, resalta tu liderazgo y poder de decisión. Esta semana será ideal para consolidar proyectos y cuidar tus finanzas. El 23 de octubre traerá oportunidades de ascenso o negocios propios.

Evita confiar en amistades negativas y mantente firme ante fraudes. Los números 02, 41 y 77 te darán suerte; usa los colores blanco y negro para reforzar tu energía. Cuida dolores de piernas y huesos. Si tienes pareja, controla los celos; si estás soltero, podrías conectar con Sagitario, Capricornio o Aries. Compra plata u oro para activar la prosperidad.

VIRGO

El Loco marca un nuevo comienzo para ti. Es momento de liberarte de hábitos y personas que frenan tu avance. El 21 de octubre será clave para tu evolución personal y económica.

Habrá reuniones laborales y oportunidades de negocio. Organiza tus finanzas y evita ansiedad o pensamientos negativos. Tus números son 18, 19 y 24, y tus colores blanco y verde. No presumas tus logros; avanza en silencio. Podrías realizarte un cambio de imagen o trámite migratorio favorable. En el amor, la compatibilidad llega con Leo, Tauro y Capricornio. Limpia tus espacios y toma el sol para elevar tu energía.

LIBRA

La Torre marca una etapa de crecimiento y cambios. Es momento de priorizar tus límites y comprometerte solo con lo que puedas cumplir. El 24 de octubre será tu mejor día, lleno de noticias positivas y oportunidades.

Cuida tu garganta y pulmones, y evita infecciones. Esta semana libera deudas, repara tu hogar y relaja la mente con actividades sociales. Tus números son 12, 16 y 28, y tus colores azul y rojo. En el amor, suelta vínculos del pasado y permite que nuevos signos como Géminis, Tauro o Acuario se acerquen.

Cada signo zodiacal, que corresponde a un período del año, tiene características y rasgos asociados. | Pixabay

ESCORPIÓN

Comienza una etapa de abundancia bajo la energía de Caballo de Oros y Siete de Espadas. El 20 de octubre será tu día de mayor prosperidad, con regalos y avances en contratos o negocios.

Cuida tu salud visual, dental y respiratoria. Los números 06, 14 y 17, y los colores amarillo y negro, atraerán protección. En el amor, controla impulsos y evita triángulos amorosos; podrías elegir entre dos personas. Signos afines: Acuario, Piscis y Cáncer. Mantén la prudencia y ahorra, pues la estabilidad llega si cuidas tu entorno.

SAGITARIO

La Estrella te guía hacia la estabilidad y los logros. El 23 de octubre marcará avances profesionales y cierre de contratos. Evita explosiones de carácter y revisa bien documentos.

Cuida tus riñones e intestinos. Los números 11, 29 y 34, y los colores rosa mexicano y amarillo, potenciarán tu suerte. Esta semana podrías recibir propuestas de negocio o estudios. En el amor, estabilidad si estás en pareja; si no, llegarán personas de Leo, Géminis y Aries.

CAPRICORNIO

Tu carta anuncia dinero rápido, pero también te advierte sobre “enemigos ocultos”. Protege tu energía con símbolos espirituales y agua bendita. El 21 de octubre será tu mejor día para atraer prosperidad y cortar malas vibras.

Tus números son 10, 30 y 35, y tus colores blanco y dorado. Revisa tu salud y evita intrigas laborales. En el amor, relación estable o nuevos vínculos con Libra, Tauro y Virgo. La carta de Bastos indica crecimiento y liderazgo: cambia tu imagen, adopta nuevos hábitos y celebra tu avance.

Tu carta anuncia dinero rápido, pero también te advierte sobre “enemigos ocultos”. / Pixabay

ACUARIO

El Mago te impulsa a tomar decisiones acertadas. El 23 de octubre llega dinero extra y renovación en todos los aspectos. Aprovecha para iniciar un negocio o mudarte.

Tu punto débil será la garganta, por lo que se recomienda revisión médica. Los números 04, 23 y 38, y los colores amarillo y rojo, atraerán éxito. En el amor, evita triángulos o dramas; si estás soltero, podrías iniciar algo serio con Virgo, Libra o Géminis. Conecta con la naturaleza y abre espacio a la familia: llegan nacimientos o proyectos nuevos.

PISCIS

La carta El Juicio te invita a tomar decisiones firmes y cuidar tu economía. El 20 de octubre será tu día de suerte, con ingresos extra y estabilidad emocional.

Evita chismes y cuida tu salud estomacal. Los números 08, 20 y 74, y los colores blanco y verde, serán favorables. En el amor, podrías iniciar algo estable con Cáncer, Escorpión o Aries. Deja atrás el pasado, invierte sabiamente y protege tus contraseñas y finanzas. Tu esfuerzo será recompensado con seguridad y bienestar.