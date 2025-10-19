Horóscopos de Mhoni Vidente: predicciones para la semana del 20 al 24 de octubre

La astróloga Mhoni Vidente reveló sus predicciones para la semana del 20 al 24 de octubre de 2025, y cada signo del zodiaco recibe una carta del tarot especial, símbolo de cambios, energía y oportunidades. Aquí te contamos qué te espera signo por signo, con el mensaje espiritual que te guiará durante estos días.
ARIES
Tu carta es El As de Oros, símbolo de crecimiento y abundancia. Esta semana se abren oportunidades económicas, pero deberás cuidar lo que compartes sobre tu vida personal para evitar envidias. El 21 de octubre será clave para resolver deudas y planear nuevos proyectos o viajes.
Cuida tu salud digestiva y evita comidas pesadas. Tendrás una semana intensa con trámites y reuniones, pero también cinco golpes de suerte con los números 30, 31 y 32. Los colores blanco y plateado serán tu escudo contra malas energías. En el amor, controla los celos y mantén la calma; si estás soltero, podrían llegar personas de Cáncer, Leo o Capricornio con intenciones sinceras.
TAURO
La Templanza te acompaña, guiada por el Arcángel Miguel, quien te ayudará a limpiar tu entorno de envidias. Si atraviesas un proceso de separación, esta carta anuncia liberación emocional. El 23 de octubre será tu mejor día para equilibrar tu economía y resolver pendientes.
Evita cargar problemas ajenos y controla el estrés con actividades sanas. Habrá propuestas laborales, incluso de antiguos empleadores. Tus números son 09, 13 y 21, y tus colores blanco y rojo. La semana promete pasión y encuentros inesperados. Sé sincero al hablar y no regreses a relaciones del pasado; el Dos y Tres de Bastos anuncian viajes y nuevas oportunidades.
GÉMINIS
Tu carta, La Rueda de la Fortuna, marca un giro importante en tu destino. Llegan decisiones clave en el trabajo y la vida personal, con el 20 de octubre como tu día de mayor avance.
Evita tomarte todo personal y cuida tu espalda y cadera. Dos ofertas laborales llegarán; analiza antes de decidir. En el amor podrías dar un paso firme hacia un compromiso. Tus números de suerte son 05, 07 y 15, y tus colores azul y rojo. Purifica tu energía, cierra ciclos pasados y evita discusiones con la familia. El As de Espadas anuncia conflictos, pero también la resolución favorable de un tema legal.
CÁNCER
La carta El Sol ilumina tu camino esta semana. El 22 de octubre trae éxito, pagos pendientes y proyectos bien remunerados. Si estás en trámites o estudios, todo fluirá positivamente.
Tu salud requiere atención en garganta y pulmones. Los números 03, 25 y 27 y los colores naranja y verde serán tus aliados. No te involucres en chismes laborales y da pasos firmes en tus metas. En el amor, si tienes pareja, la unión se fortalece; si estás soltero, signos de Piscis, Escorpio y Sagitario se acercan. Una mascota o actividad deportiva renovará tu energía.
LEO
Tu carta, El Emperador, resalta tu liderazgo y poder de decisión. Esta semana será ideal para consolidar proyectos y cuidar tus finanzas. El 23 de octubre traerá oportunidades de ascenso o negocios propios.
Evita confiar en amistades negativas y mantente firme ante fraudes. Los números 02, 41 y 77 te darán suerte; usa los colores blanco y negro para reforzar tu energía. Cuida dolores de piernas y huesos. Si tienes pareja, controla los celos; si estás soltero, podrías conectar con Sagitario, Capricornio o Aries. Compra plata u oro para activar la prosperidad.
VIRGO
El Loco marca un nuevo comienzo para ti. Es momento de liberarte de hábitos y personas que frenan tu avance. El 21 de octubre será clave para tu evolución personal y económica.
Habrá reuniones laborales y oportunidades de negocio. Organiza tus finanzas y evita ansiedad o pensamientos negativos. Tus números son 18, 19 y 24, y tus colores blanco y verde. No presumas tus logros; avanza en silencio. Podrías realizarte un cambio de imagen o trámite migratorio favorable. En el amor, la compatibilidad llega con Leo, Tauro y Capricornio. Limpia tus espacios y toma el sol para elevar tu energía.
LIBRA
La Torre marca una etapa de crecimiento y cambios. Es momento de priorizar tus límites y comprometerte solo con lo que puedas cumplir. El 24 de octubre será tu mejor día, lleno de noticias positivas y oportunidades.
Cuida tu garganta y pulmones, y evita infecciones. Esta semana libera deudas, repara tu hogar y relaja la mente con actividades sociales. Tus números son 12, 16 y 28, y tus colores azul y rojo. En el amor, suelta vínculos del pasado y permite que nuevos signos como Géminis, Tauro o Acuario se acerquen.
ESCORPIÓN
Comienza una etapa de abundancia bajo la energía de Caballo de Oros y Siete de Espadas. El 20 de octubre será tu día de mayor prosperidad, con regalos y avances en contratos o negocios.
Cuida tu salud visual, dental y respiratoria. Los números 06, 14 y 17, y los colores amarillo y negro, atraerán protección. En el amor, controla impulsos y evita triángulos amorosos; podrías elegir entre dos personas. Signos afines: Acuario, Piscis y Cáncer. Mantén la prudencia y ahorra, pues la estabilidad llega si cuidas tu entorno.
SAGITARIO
La Estrella te guía hacia la estabilidad y los logros. El 23 de octubre marcará avances profesionales y cierre de contratos. Evita explosiones de carácter y revisa bien documentos.
Cuida tus riñones e intestinos. Los números 11, 29 y 34, y los colores rosa mexicano y amarillo, potenciarán tu suerte. Esta semana podrías recibir propuestas de negocio o estudios. En el amor, estabilidad si estás en pareja; si no, llegarán personas de Leo, Géminis y Aries.
CAPRICORNIO
Tu carta anuncia dinero rápido, pero también te advierte sobre “enemigos ocultos”. Protege tu energía con símbolos espirituales y agua bendita. El 21 de octubre será tu mejor día para atraer prosperidad y cortar malas vibras.
Tus números son 10, 30 y 35, y tus colores blanco y dorado. Revisa tu salud y evita intrigas laborales. En el amor, relación estable o nuevos vínculos con Libra, Tauro y Virgo. La carta de Bastos indica crecimiento y liderazgo: cambia tu imagen, adopta nuevos hábitos y celebra tu avance.
ACUARIO
El Mago te impulsa a tomar decisiones acertadas. El 23 de octubre llega dinero extra y renovación en todos los aspectos. Aprovecha para iniciar un negocio o mudarte.
Tu punto débil será la garganta, por lo que se recomienda revisión médica. Los números 04, 23 y 38, y los colores amarillo y rojo, atraerán éxito. En el amor, evita triángulos o dramas; si estás soltero, podrías iniciar algo serio con Virgo, Libra o Géminis. Conecta con la naturaleza y abre espacio a la familia: llegan nacimientos o proyectos nuevos.
PISCIS
La carta El Juicio te invita a tomar decisiones firmes y cuidar tu economía. El 20 de octubre será tu día de suerte, con ingresos extra y estabilidad emocional.
Evita chismes y cuida tu salud estomacal. Los números 08, 20 y 74, y los colores blanco y verde, serán favorables. En el amor, podrías iniciar algo estable con Cáncer, Escorpión o Aries. Deja atrás el pasado, invierte sabiamente y protege tus contraseñas y finanzas. Tu esfuerzo será recompensado con seguridad y bienestar.