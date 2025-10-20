Reportera de Televisa sufre asalto durante sus vacaciones en República Dominicana

La delincuencia no perdona a nadie y, en esta ocasión, una reportera de Televisa fue víctima de un asalto. Lo peculiar del caso es que el robo de su celular y otras pertenencias ocurrió mientras se encontraba de vacaciones con su familia en República Dominicana.

Itzel Cruz es una reconocida reportera de Foro en Televisa.

Se ausentó de su cobertura en motocicleta por unos días

La reportera y periodista del canal Foro, en N+, Itzel Cruz Alanís había informado días atrás que se ausentaría de su cobertura diaria en motocicleta por las calles de la Ciudad de México, la cual la ha hecho destacar y convertirse en un rostro familiar en las transmisiones informativas de Televisa.

Hace unos días viajó desde México a República Dominicana.

La razón de dicha ausencia fue que decidió tomarse unos días de vacaciones junto a su familia, viajando hasta República Dominicana para disfrutar de las playas, paisajes y otras atracciones que ofrece la isla caribeña.

Familia de Itzel Cruz confirma el asalto

Sin embargo, la mañana de este lunes, y apenas unas horas después de que compartiera imágenes de sus días en República Dominicana, su familia utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para informar que Itzel Cruz había sido asaltada en Santo Domingo.

“Hola, buenos días, somos la familia de Itzel, ella fue asaltada en Santo Domingo, República Dominicana. Está bien, pero estará incomunicada hasta su regreso a México. Por favor hacer caso omiso a mensajes provenientes de cualquiera de sus redes sociales. Gracias”, se lee textualmente en el mensaje publicado desde su cuenta.

Por fortuna, la reportera se encuentra bien físicamente, aunque permanecerá incomunicada hasta que regrese a México.

Este fue el mensaje compartido por su familia desde su cuenta de Twitter.

Compartió imágenes de su viaje antes del incidente

En su cuenta de Instagram, Itzel Cruz alcanzó a compartir varias historias que retratan su visita a unas grutas, un bar, calles de Santo Domingo y, por último, el Museo Fortaleza en la misma ciudad.

La periodista compartió horas antes fotos desde Santa Domingo.





