AWS: Amazon sufre caída mundial y afecta a Facebook, WhatsApp, Fortnite y más

La mañana de este lunes 20 de octubre de 2025 inició con una de las caídas tecnológicas más graves del año. Amazon Web Services (AWS), la plataforma en la nube más grande del mundo, presentó una falla crítica en su región US-EAST-1 (Virginia), lo que provocó una reacción en cadena que afectó a plataformas como Facebook, WhatsApp, Snapchat, Slack, Reddit, Fortnite, servicios bancarios y hasta dispositivos de hogar inteligente como Alexa.

Amazon reconoció una falla en su sistema.

Las redes sociales ardieron desde las primeras horas del día: millones de usuarios reportaron fallas y desconexiones súbitas. De acuerdo con el sitio Downdetector, hubo más de 6.5 millones de reportes sobre problemas relacionados con plataformas y apps que dependen de la infraestructura de Amazon.

Snapchat, Alexa, Signal y hasta bancos

La BBC confirmó que el incidente interrumpió servicios clave a nivel global. Usuarios de Snapchat, Discord, Signal y Amazon Prime Video reportaron interrupciones. La propia plataforma de soporte de Amazon reconoció en su sitio oficial que “estaban experimentando tasas significativas de errores y latencias para múltiples servicios dentro de la región US-EAST-1”.

No era tu WhatsApp, era una falla mundial en el sistema.

Pero lo más grave fue la extensión de la caída: Alexa dejó de responder, aplicaciones financieras no cargaban, y jugadores de Fortnite y Call of Duty quedaron fuera de combate durante horas. Además, clientes de plataformas bancarias y de transporte en varias partes del mundo no pudieron acceder a sus cuentas ni hacer movimientos.

¿Qué causó el apagón digital?

Según explicó un vocero de Amazon a CNN en Español, la causa del problema estaría relacionada con una interrupción en sus sistemas de DNS y DynamoDB, afectando la comunicación entre servicios dependientes de su nube. “Estamos trabajando activamente para resolver el problema y restaurar todos los servicios lo antes posible”, informó la compañía en un comunicado publicado cerca de las 9:30 a.m. ET.

Amazon aseguró que fue detectado el problema y se trabaja en repararlo.

La interrupción fue tan seria que el pánico alcanzó niveles bursátiles: varias compañías tecnológicas vieron afectaciones en sus operaciones comerciales, mientras que usuarios y empresas pequeñas quedaron incomunicados sin poder realizar transacciones o coordinar envíos.

Un internet demasiado dependiente

El incidente también dejó algo claro: gran parte del internet depende de pocas compañías. La BBC advirtió que “la interrupción de AWS demuestra la vulnerabilidad del ecosistema digital global cuando un solo punto falla”. Esta dependencia extrema es algo que ya ha provocado debates sobre descentralización, regulación y seguridad digital.

El daño fue tal, que ni Alexa de Amazon respondía.

¿Ya se resolvió?

Amazon señaló horas más tarde que “la mayoría de los servicios estaban en proceso de recuperación” y que se había estabilizado la situación. Sin embargo, algunos usuarios todavía experimentaban demoras, pérdidas de datos temporales o procesos interrumpidos hasta la tarde del lunes.