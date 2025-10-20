¿Cuánto cuesta poner una ofrenda de Día de Muertos en CDMX?

Preparar una ofrenda de Día de Muertos en 2025 representa un gasto mayor para las familias mexicanas. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el costo total puede variar entre $700 y $2 500 pesos, dependiendo del tamaño y los productos incluidos.

Los elementos más representativos como las flores de cempasúchil, veladoras, papel picado, calaveritas, fruta y pan de muerto registran incrementos derivados de la inflación y del alza en costos de producción agrícola.

Las veladoras y el pan de muerto también registran incrementos; una ofrenda básica cuesta entre 700 y 1,200 pesos./ Pixabay

Flores y veladoras, los artículos más encarecidos

Según el monitoreo de precios de Profeco, el ramo de flor de cempasúchil nacional se ubica entre $100 y $350 pesos, mientras que las veladoras sencillas oscilan entre $15 y $25 pesos por unidad. Las versiones aromáticas o decorativas pueden alcanzar hasta $50 pesos cada una.

El pan de muerto, otro elemento indispensable, tiene un costo promedio de $40 a $90 pesos por pieza, dependiendo del tamaño y la panadería. En tanto, las calaveritas de azúcar o chocolate se encuentran entre $25 y $60 pesos, según la presentación.

Familias mexicanas mantienen viva la tradición de colocar ofrendas los días 1 y 2 de noviembre. / Pixabay

Una ofrenda básica o tradicional

La Profeco estima que una ofrenda básica, con elementos esenciales como fotografía, pan, velas, fruta, papel picado, flores y bebidas tradicionales, puede armarse con un gasto de entre $700 y $1 200 pesos. En tanto, una versión familiar o más elaborada puede alcanzar hasta $2 500 pesos, especialmente si se incluyen artesanías, copal, dulces típicos o platillos caseros.

El altar de Día de Muertos sigue siendo una de las expresiones culturales más importantes del país. / Pixabay

Recomendaciones oficiales para el consumo

La dependencia recomienda a los consumidores comparar precios en distintos mercados y tiendas locales, ya que los costos pueden variar significativamente entre regiones. También sugiere comprar con anticipación, pues los artículos suelen elevar su precio en los últimos días de octubre.

Asimismo, la Profeco recordó que los productos elaborados de manera artesanal o adquiridos en mercados locales favorecen la economía popular y mantienen viva la tradición del Día de Muertos.

La Profeco recomienda comprar con anticipación y en mercados locales para reducir el gasto. / Pixabay