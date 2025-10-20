Asesinan a Bernardo Bravo, líder limonero en Apatzingán; denunció red de extorsión antes de morir

El productor y empresario Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Productores y Empacadores de Limón de Apatzingán, fue asesinado este fin de semana en Michoacán, confirmaron autoridades estatales. Su cuerpo fue hallado con impactos de bala dentro de una camioneta, en un crimen que vuelve a evidenciar la violencia que golpea al campo michoacano.

Bernardo Bravo había denunciado públicamente las extorsiones al sector limonero de Michoacán. / RS

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el hallazgo ocurrió en el municipio de Apatzingán, en la región de Tierra Caliente, donde elementos de seguridad encontraron al líder limonero sin vida tras un reporte ciudadano. Personal forense acudió al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

Denunció cobros y amenazas antes del crimen

Bravo era una figura ampliamente reconocida entre los productores de limón en la entidad. En semanas recientes había denunciado los abusos que sufrían los agricultores de la región por parte del crimen organizado, que impone cuotas y extorsiones para permitir la venta y distribución del fruto.

Durante una reunión con productores, el dirigente había señalado: “Estamos cansados de los cobros, de las amenazas y de que no haya autoridad que frene esto”. Su postura pública en defensa del gremio lo había convertido en una de las voces más firmes contra la violencia que aqueja al sector agrícola.

Integrantes de la Asociación de Productores de Limón exigieron justicia por el asesinato de su presidente. / RS

Exigen justicia por su asesinato

La Asociación de Productores y Empacadores de Limón lamentó el asesinato de su presidente y exigió justicia. En un comunicado, afirmaron que Bravo “trabajó siempre por el bienestar de los productores y por mejorar las condiciones del campo en la región”.

Hasta el momento, la FGE no ha informado sobre personas detenidas por este crimen, aunque aseguró que se mantiene una investigación abierta para determinar el móvil y los responsables.

La violencia en Tierra Caliente mantiene en riesgo a los productores agrícolas de Michoacán. / Captura de pantalla

Violencia que golpea al campo michoacano

El homicidio ocurre en medio de una escalada de violencia que afecta a productores de limón y aguacate en Michoacán, donde organizaciones delictivas controlan amplias zonas agrícolas. De acuerdo con productores locales, las amenazas y extorsiones se han vuelto parte de la vida cotidiana.

