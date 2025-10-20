31 Minutos regresa con “Calurosa Navidad”, la nueva película que promete salvar las fiestas

Los personajes de 31 Minutos están de regreso con “Calurosa Navidad”, una película original de Prime Video que traerá de vuelta el humor, la música y la irreverencia del noticiero más caótico de la televisión latinoamericana.

La cinta fue escrita y dirigida por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, los creadores originales del programa, bajo la producción de Aplaplac, y estará disponible a partir del 21 de noviembre de 2025 en más de 240 países y territorios a través de Prime Video.

La cinta de 31 Minutos se estrenará el 21 de noviembre en Prime Video. / IG

En esta nueva historia, Tulio Triviño y su equipo enfrentarán una misión inesperada: “No podemos contar mucho, pero se pierde la Navidad, y hay un personaje… que tiene que ir a rescatarla, traerla de vuelta”, adelantaron los realizadores.

Una Navidad distinta: sin nieve, pero con calor

A diferencia de las clásicas películas navideñas llenas de nieve y abrigos, Calurosa Navidad se desarrolla en pleno verano, en un ambiente tropical donde los personajes vivirán una serie de enredos con el sello de humor que caracteriza a 31 Minutos.

La producción fue filmada en Santiago de Chile durante la segunda mitad de 2024 y promete combinar comedia, crítica social y música original, elementos que convirtieron al programa en un fenómeno cultural en toda Latinoamérica.

La película fue dirigida por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, creadores originales del programa. / RS

Del Tiny Desk al streaming global

El regreso de 31 Minutos llega tras el éxito de su presentación en el Tiny Desk Concert de NPR, donde los personajes interpretaron sus temas más conocidos ante millones de reproducciones en redes. Ahora, con Calurosa Navidad, el universo de títeres da el salto al cine-streaming, manteniendo su estilo irreverente y su tono nostálgico.

Calurosa Navidad consolida a 31 Minutos como una de las franquicias más queridas de habla hispana. Con esta producción, Prime Video apuesta por contenidos familiares con identidad latinoamericana, humor inteligente y personajes entrañables.

La producción fue filmada en Santiago de Chile durante la segunda mitad de 2024. / RS

Para los fans mexicanos, la película estará disponible directamente en la plataforma sin costo adicional para suscriptores, consolidando la expansión global de un proyecto que nació en la televisión pública chilena y que hoy conquista el streaming internacional.