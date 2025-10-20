¿Qué es la Teoría de Octubre? Por esta razón asegura que volverás con tu ex

Las redes sociales se han llenado de publicaciones, videos y memes sobre la “Teoría de Octubre”, una idea que se volvió viral en TikTok y que sostiene que este mes del año tiene una energía especial: la de los reencuentros y las segundas oportunidades.

Según la tendencia, octubre no solo marca el inicio del otoño, sino también una etapa de reflexión y nostalgia en la que las personas tienden a revisar su vida emocional. Muchos usuarios aseguran que, durante estas semanas, las exparejas suelen reaparecer, ya sea con un mensaje, una llamada o incluso un intento de reconciliación.

Las redes sociales se han llenado de publicaciones, videos y memes sobre la “Teoría de Octubre”. / Pixabay

El mes de los reencuentros y las decisiones

Para quienes creen en esta teoría, octubre es un “portal emocional” que conecta con sentimientos del pasado. Se dice que el cambio de clima, la cercanía de las fiestas y la sensación de cierre de año provocan un impulso natural por resolver lo que quedó pendiente.

Así, muchas personas interpretan este periodo como una oportunidad para cerrar ciclos, perdonar, reconciliarse o simplemente tener una última conversación con alguien que fue importante. Otros lo ven como una advertencia emocional, pues recomiendan pensar bien antes de abrir puertas que podrían haberse cerrado por una buena razón.

Para quienes creen en esta teoría, octubre es un “portal emocional” que conecta con sentimientos del pasado. / Pixabay

¿Por qué octubre?

El fenómeno viral también ha generado explicaciones simbólicas: algunos lo relacionan con el equilibrio de la energía otoñal, el inicio de nuevas etapas o incluso con la idea de “purificación antes de fin de año”. En el plano psicológico, octubre suele asociarse con la introspección, ya que las personas se preparan emocionalmente para el cierre del ciclo anual.

Las redes están llenas de testimonios de usuarios que aseguran haber recibido mensajes de antiguos amores o amistades justo en este mes. Otros, en tono humorístico, publican que “ya bloquearon a su ex antes de que octubre haga de las suyas”.

Las redes están llenas de testimonios de usuarios que aseguran haber recibido mensajes de antiguos amores. / Pixabay

Más allá de la tendencia

Aunque la “Teoría de Octubre” no tiene base científica, refleja un fenómeno social y emocional muy real: la necesidad de revisar el pasado antes de iniciar un nuevo ciclo. Los expertos en comportamiento humano explican que este tipo de movimientos virales funcionan como detonadores colectivos de introspección, ayudando a las personas a reflexionar sobre su vida afectiva y las decisiones que han tomado.

Para algunos, esta tendencia es un recordatorio para sanar relaciones rotas o pedir perdón. Para otros, es una simple excusa para darle un toque místico al mes y reírse de las coincidencias que trae la vida.

Las exparejas suelen reaparecer, ya sea con un mensaje, una llamada o incluso un intento de reconciliación. / Pixabay