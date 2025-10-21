Beliween 2025: ¿Belinda anuncia Halloween en El Castillo del Terror? Fecha y ubicación

Belinda vuelve a encender la temporada de Halloween con una propuesta fuera de lo común. La intérprete de “Luz sin gravedad” confirmó que este 2025 llevará su famosa celebración conocida como el Beliween a un nuevo nivel, presentando el “Ritual Beliween” en El Castillo del Terror, un espacio inmersivo ubicado en la Ciudad de México.

“Buenas noches, oficialmente es el primer Beliween que hacemos con muchos más amigos. Gracias a todos por venir. Es una noche muy especial. Disfruten muchísimo la fiesta”, expresó Belinda durante el anuncio oficial del evento.

Cada año, Belinda sorprende con atuendos que combinan glamour, oscuridad y creatividad. / FB: El Castillo del Terror

De acuerdo con la información difundida, el “Ritual Beliween” se llevará a cabo en Avenida Universidad 1531, local 6, con un horario de 9:30 a 21:00 horas. La cantante busca ofrecer una experiencia más conceptual y artística, mezclando su pasión por el misterio con la estética del terror y la fantasía.

Un evento que evoluciona: de fiesta exclusiva a ritual temático

El Beliween se ha consolidado como una de las celebraciones más esperadas del espectáculo mexicano. Cada año, Belinda sorprende con atuendos que combinan glamour, oscuridad y creatividad; desde personajes de películas de terror hasta figuras míticas.

En esta edición, la artista pretende llevar la experiencia más allá del entretenimiento, convirtiéndola en un “ritual” donde la ambientación, la música y la interacción con el público serán protagonistas.

La cantante busca ofrecer una experiencia más conceptual y artística. / FB: El Castillo del Terror

La temática se centrará en lo místico y lo sobrenatural, invitando a los asistentes a sumergirse en una atmósfera simbólica que combine arte, moda y cultura pop. La propuesta apunta a posicionarse como uno de los eventos más virales del otoño, ideal para redes sociales y cobertura mediática.

Desde su primera edición, el Beliween se ha convertido en una extensión de la identidad artística de Belinda. Más que una fiesta, la intérprete lo concibe como un espacio creativo y simbólico, donde cada detalle comunica algo sobre su estética y personalidad.

En años anteriores, la cantante celebró el evento en recintos como Soho House CDMX, donde reunió a artistas, influencers y figuras del entretenimiento. Este 2025, con el traslado al Castillo del Terror, el formato adquiere una connotación ritual y más inmersiva, acorde con la narrativa que Belinda busca proyectar.

En años anteriores, la cantante celebró el evento en recintos como Soho House CDMX, donde reunió a artistas, influencers. / IG

Con el “Ritual Beliween”, Belinda reafirma su capacidad para reinventarse y conectar con el público a través de experiencias únicas. Su fusión de música, arte y misticismo convierte el evento en una cita imperdible para los amantes del Halloween y la cultura pop.