¿Cómo aumentar tu pensión IMSS Ley 73 y recibir hasta un 45% más?

A partir de noviembre de 2025, los pensionados bajo la Ley del Seguro Social de 1973 pueden incrementar su pensión mensual hasta un 45% registrando a familiares dependientes. Te explicamos los pasos y requisitos para obtener este beneficio.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que los jubilados y pensionados amparados por la Ley 73 pueden aumentar su pensión mensual mediante las asignaciones familiares, un mecanismo que reconoce la carga económica de los pensionados que mantienen a sus dependientes. Esta actualización busca fortalecer los ingresos de quienes se encuentran bajo este régimen y preservar su poder adquisitivo.

A partir de noviembre de 2025, los pensionados bajo la Ley del Seguro Social de 1973 pueden incrementar su pensión mensual hasta un 45%. / RS

Qué son las asignaciones familiares

Las asignaciones familiares son porcentajes adicionales que se suman a la pensión base de los jubilados que acrediten tener familiares dependientes. Este beneficio aplica para cónyuges, hijos menores de edad, hijos estudiantes hasta los 25 años, hijos con discapacidad y padres dependientes. Según el IMSS, este esquema permite incrementar la pensión hasta un 45% del monto base, dependiendo del número y tipo de familiares registrados.

Familiares que pueden registrarse

Para acceder al aumento de pensión, los pensionados pueden registrar:

Cónyuge o concubina(o).

Hijos menores de 16 años.

Hijos de hasta 25 años que estudien y no estén cotizando al IMSS.

Hijos con alguna discapacidad, sin límite de edad.

Padres que dependan económicamente del pensionado.

Este beneficio aplica para cónyuges, hijos menores de edad, hijos estudiantes hasta los 25 años. / RS

Requisitos y documentación

Para iniciar el trámite, es necesario presentar:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio reciente.

CURP del pensionado y de los dependientes.

Actas de nacimiento o adopción de los dependientes.

Constancia oficial de dependencia económica si aplica.

Se recomienda verificar que los datos estén correctamente registrados en el sistema del IMSS antes de acudir a la subdelegación correspondiente para completar el trámite.

Fechas de pago

El IMSS realiza el pago de pensiones el primer día hábil de cada mes, sin importar si cae en fin de semana o día festivo. Para los próximos meses, los pensionados recibirán su pago en:

3 de noviembre de 2025

1 de diciembre de 2025

El IMSS realiza el pago de pensiones el primer día hábil de cada mes. / IMSS

Pasos para aumentar tu pensión

Actualiza los datos de tus familiares dependientes en el sistema del IMSS. Reúne la documentación necesaria. Acude a la subdelegación del IMSS correspondiente y solicita el trámite de asignaciones familiares. Verifica que el aumento se refleje en el pago de la pensión del mes siguiente.

Con este procedimiento, los pensionados bajo la Ley 73 podrán maximizar sus ingresos y mejorar su economía familiar, aprovechando las asignaciones familiares vigentes a partir de noviembre de 2025.

Se recomienda verificar que los datos estén correctamente registrados en el sistema del IMSS. / RS